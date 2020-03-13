 

OnePlus 8 Pro заметили в руках «Железного человека» Роберта Дауни-младшего

13.03.2020, 18:07, Разное

Смартфон OnePlus 8 Pro попал в руки Роберта Дауни-младшего, который исполнил роль Железного человека в одноименном фильме. В минувшем году актер принимал участие в рекламной кампании OnePlus 7 Pro.
Сам Дауни-младший в настоящее время находится на съемках одной из картин, где он и появился со смартфоном OnePlus 8 Pro. Не исключено, что в будущем исполнитель роли Железного человека появится в промо-кампании флагмана, как это было в минувшем году.

OnePlus 8 Pro работает на основе процессора Snapdragon 865 с 12 гигабайтами оперативной памяти. Объем ПЗУ в устройстве составляет 256 гигабайт. Смартфон также оснащен дисплеем стандарта AMOLED с диагональю 6,65 дюйма. Частота обновления картинки на нем составляет 120 герц. Дисплей выполнен в современном безрамочном стиле.

Основная камера смартфона состоит из трех объективов с разрешением на 60, 13 и 16 мегапикселей. На передней панели устройства разместилась селфи-камера на 32 мегапикселя. За автономность прибора отвечает аккумулятор на 4,5 тысячи миллиампер часов. Модель OnePlus 7 Pro, представленная в минувшем году, имела примерно такие же характеристики, за исключением процессора и объема оперативной памяти.



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