 

Глава IATA: сферу авиаперевозок ждет коллапс, если вспышка коронавируса продлится еще 2-3 месяца

13.03.2020, 18:05, Новости дня

Если вызванный вспышкой коронавируса кризис в мире продолжится еще два или три месяца, то это может привести к коллапсу в сфере авиаперевозок и спровоцировать дальнейшую консолидацию в отрасли, сообщил Reuters глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Александр де Жуньяк в интервью в штаб-квартире ИАТА заявил, что потери доходов, вероятно, превысят 113 млрд долларов по сравнению с тем, что прогнозировалось до того, как администрация Трампа объявила об ограничении поездок в США из Европы.

"Мы просим все правительства, которые наложили ограничения — и правительство США, в частности — постоянно пересматривать решение, чтобы увидеть, смогут ли они смягчить или отказаться от этого решения — чем скорее, тем лучше", — сказал де Жуньяк.

Ранее IATA призвала правительства рассмотреть вопрос о расширении кредитных линий, сокращении расходов на инфраструктуру и снижении налогов для авиакомпаний, испытывающих нехватку денежных средств. Перевозчики, обслуживающие Германию, Францию ​​и Италию, при этом подвергаются наибольшему риску.

Де Жуньяк в ответ на вопрос, опасается ли он, что другие авиакомпании последуют примеру британской Flybe, которая разорилась на прошлой неделе, сказал, что это будет "зависеть от интенсивности и продолжительности кризиса".

"Если падение будет столь же значительным, таким глубоким, как мы видим сейчас, и если оно продлится более двух или трех месяцев, мы увидим некоторые проблемы у авиакомпаний", — сказал он.

"У некоторых из них, вероятно, будут финансовые трудности, что, вероятно, приведет к дальнейшей консолидации", — добавил де Жуньяк, бывший исполнительный директор группы Air France-KLM.

Последствия от коронавируса распространились по всему Тихому океану: австралийские туристические фирмы стали предупреждать о проблемах с прибылью, японские перевозчики сократили пассажиропоток, а авиалинии США поспешили сократить рейсы в Европу из-за новых ограничений на поездки.

"Очевидно, что финансовый шок на разных рынках отмечался в целом для всех отраслей, особенно для авиакомпаний", — сказал де Жуньяк.



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