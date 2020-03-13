Итальянцы сделали из русской “Буханки” классный автокемпер Matrioshka

13.03.2020, 18:05, Новости дня

УАЗ-2206, известный в народе под прозвищем “Буханка” – одно из излюбленных транспортных средств для путешествий по бездорожью, но вот приспосабливать его для жизни приходится самим владельцам. Европейским фанатом полноприводного микроавтобуса поможет итальянское ателье Moltomeno Design.

Тюнеры разработали комплект, который позволяет превратить “Буханку” в полноценный кемпер самостоятельно в любом гараже. Кит получил наименование Matrioska и разработан с прицелом на оперативные как установку, так и ликвидацию: микроавтобус можно сделать кемпером лишь временно, на период поездки.

Для инсталляции оборудования требуется снять три из имеющихся в салоне внедорожника заводских сидений: на их месте размещается раскладное спальное место. В сложенном виде оно функционирует как обеденный стол, а в состоянии “боевой готовности” превращается в кровать размером 120х200 см.

Кроме того, в комплект входят принадлежности для организации кухни с 65-литровым холодильником, газовой варочной панелью на 2 конфорки, раковиной для посуды и резервуарами под питьевую и техническую воду. Наконец, предусмотрено несколько шкафов для хранения продуктов, посуды и вещей путешественников, а также еще один раскладной элемент – полка, способная превращаться во внешний столик.

Все компоненты тюнинг-кита, когда они не используются, можно упаковать в “брикет” размером 75х80х175 см и перевозить на входящей в комплект тележке. На установку же “кемпера” по оценкам разработчиков уйдет примерно 99 минут – если не считать 21 минуты, которые требуются для демонтажа сидений. Базовая стоимость “Матрешки” без холодильника – 7 450 евро (чуть более 600 тысяч рублей).

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