Белоусов заявил о вступлении РФ в «новую реальность» с ценой нефти в 35 долларов

13.03.2020, 17:59, Новости дня

Россия вступила в «новую устойчивую реальность», где длительное время придется жить с ценой нефти в 35 долларов за баррель, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Я, откровенно говоря, думаю, что мы вошли в достаточно новую устойчивую реальность и нам какое-то длительное время предстоит жить примерно в равновесных ценах около 35 долларов (за баррель, – прим. ВЗГЛЯД), плюс – минус. Возможен отскок вниз в силу целого ряда причин, ну и всегда остается вероятность того, что будет восстановлено соглашение (со странами ОПЕК, – прим. ВЗГЛЯД) в каком-то формате, и цены пойдут вверх», – цитирует Белоусова ТАСС.

«Я не очень верю в длительность цен в районе 20 долларов за баррель по той простой причине, что это никому не нужно по большому счету: ни странам – производителям, ни странам – потребителям нефти», – добавил первый вице-премьер.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. С 1 апреля оно перестанет действовать. После этого цены на нефть начали резкое падение, что привело к обрушению рынков в разных странах.

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