Мальта ввела карантин для всех въезжающих в страну

13.03.2020, 17:59, Новости дня

Власти Мальты ввели карантин для всех въезжающих в страну из-за распространения коронавируса, об этом сообщил мальтийский премьер-министр Роберт Абела.

Для всех въезжающих карантин будет длиться две недели, они должны будут самоизолироваться, сказал политик, передает ТАСС со ссылкой на Times of Malta.

«Если кто-то будет нарушать карантин каждый день, то он должен будет заплатить штраф в размере 14 тыс. евро. Мы не допустим, чтобы люди не соблюдали условия карантина», – добавил премьер.

Решение вступило в силу 13 марта.

Ранее Мальта остановила транспортное сообщение с Германией, Швейцарией, Францией, Испанией и Италией.

В среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса. После этого президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну из Европы.

Россия с пятницы временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией.