Мальта ввела карантин для всех въезжающих в страну
13.03.2020, 17:59, Новости дня
Власти Мальты ввели карантин для всех въезжающих в страну из-за распространения коронавируса, об этом сообщил мальтийский премьер-министр Роберт Абела.
Для всех въезжающих карантин будет длиться две недели, они должны будут самоизолироваться, сказал политик, передает ТАСС со ссылкой на Times of Malta.
«Если кто-то будет нарушать карантин каждый день, то он должен будет заплатить штраф в размере 14 тыс. евро. Мы не допустим, чтобы люди не соблюдали условия карантина», – добавил премьер.
Решение вступило в силу 13 марта.
Ранее Мальта остановила транспортное сообщение с Германией, Швейцарией, Францией, Испанией и Италией.
В среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса. После этого президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну из Европы.
Россия с пятницы временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией.
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