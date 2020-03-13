 

Мальта ввела карантин для всех въезжающих в страну

13.03.2020, 17:59, Новости дня

Власти Мальты ввели карантин для всех въезжающих в страну из-за распространения коронавируса, об этом сообщил мальтийский премьер-министр Роберт Абела.

Для всех въезжающих карантин будет длиться две недели, они должны будут самоизолироваться, сказал политик, передает ТАСС со ссылкой на Times of Malta.

«Если кто-то будет нарушать карантин каждый день, то он должен будет заплатить штраф в размере 14 тыс. евро. Мы не допустим, чтобы люди не соблюдали условия карантина», – добавил премьер.

Решение вступило в силу 13 марта.

Ранее Мальта остановила транспортное сообщение с Германией, Швейцарией, Францией, Испанией и Италией.

В среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса. После этого президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну из Европы.

Россия с пятницы временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / У почувствовавшего недомогание в Москве китайца диагностировали «обычный кашель»

07.02 / Команда Путина и Лукашенко разгромила соперника в Сочи

16.01 / Выпавшая из окна модель Ксения Пунтус пришла в себя и рассказала, как всё произошло

02.02 / На посетителей кафе в Новосибирске рухнула кровля

26.02 / В Москве отреагировали на новые американские санкции

22.02 / Marianne – будь Ассанж русским или китайцем, его сочли бы отважным диссидентом

04.03 / Путин объявил о снижении нефтяной зависимости российской экономики. Но зависимость растет и падает вместе с ценами на нефть

05.02 / Путин заявил о зависимости мира на планете от РФ и США

10.02 / В Женеве ожидается новый гиперкар Bugatti Chiron R

03.02 / Собчак показала “окровавленное” лицо сына

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика