 

США и Белоруссия обсудили вопросы энергетической безопасности

13.03.2020, 17:59, Новости дня

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили итоги визита государственного секретаря США в Белоруссию 1 февраля 2020 года», – говорится в сообщении на сайте белорусского МИДа.

Также политики поговорили на тему двустороннего сотрудничества, региональной и международной повестки дня, включая тематику энергетической безопасности.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об итогах визита Помпео в Белоруссию.



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