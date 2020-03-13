Клип на песню Little Big для «Евровидения» обогнал конкурентов по просмотрам

13.03.2020, 17:59, Новости дня

Видеоклип на песню Uno, с которой группа Little Big выступит на «Евровидении – 2020», стал самым популярным среди видео представителей других стран на официальном канале конкурса на YouTube.

К 18.00 мск музыкальное видео набрало 4,5 млн просмотров и 373 тыс. «лайков» на канале «Евровидния-2020» . Также клип российской группы находится на первом месте в трендах YouTube.

Накануне в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале состоялась премьера клипа группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты в мае представят Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Нидерландах.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россию представят на «Евровидение» провинциальные гопники.