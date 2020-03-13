Мнение: Письмо: “Тупо использовали для секс-онли”

13.03.2020, 17:56, Разное

Здесь онегин-рапан, замороченный на своей фрустрации, с фокусом исключительно на себе.

Но считает он себя КСЖ с очень большой К.

Заодно посмотрим, чем онежьи онегины от КСЖ отличаются.

sliper89

Добрый день, Эволюция! Спасибо Вам за блог, книгу!

Прошу Вас разобрать мою историю (скорее ответить на мои странные вопросы), если соизволите.

(Векторная Училка у него, а Ученицы своей он очень стесняется, хотя она у него тоже большая. И Штурман у него очень большой, от Штурмана его основные проблемы. Штурманы, не рассказывайте мне, что я должна сделать с вашим письмом, написали и расслабьтесь, далее ситуация вне ваших границ)

Будет небольшая предыстория: мне 31, бывший сексуальный аддикт с определенной девиацией (секс с женщинами, которые меня старше в среднем на 10-15 лет). Началось все с первого сексуального опыта в 17 лет с женщиной, которой было 33 года (с ровесницами и девушками младше зачастую у меня были проблемы в общении, оно не задавалось).

(Девиацией он называет тот факт, что ровесницы ему не давали, приходилось липнуть к тем, кто дает, а они были намного старше)

В 21 год знакомый случайно упомянул, что знакомится на сайте знакомств и я решил попробовать – это было большой ошибкой для меня (мысль постфактум). У меня и пошло, и поехало, и полетело: я очень общительный в общении тет-а-тет с женщинами, наглый с их слов. Я перебирал женщин, и они меня, как перчатки (минимум одна новая женщина в месяц). Многие мужчины любят этим бахвалиться, у меня такого не было, мне даже стыдно было упоминать о количестве женщин, с которыми я переспал.

(Здесь автор возвысился над всеми мужчинами. Того, чем другие бахвалятся, он стыдится. Хотя большинство мужчин не согласились бы спать с непривлекательными для себя женщинами, а автор был согласен с любой, кто давал. Аддикции как таковой у него нет, есть дыра в сексе из-за фрустрации экономики. С финансами у автора дела очень плохи. Это его главная проблема, а не секс)

Первые года два меня это перло, потом стало напрягать (тяготило меня это внутренне всегда, я четко понимал, что ничего кроме секса с женщинами старше я не хочу и не понимал, почему не складывается общение с ровесницами), я был в короне свободы и вседозволенности, на критику друзей и знакомых, знающих о моих похождениях я не реагировал. В 25 лет мне пришлось в срочном порядке уехать из родной страны в РФ.

(Одна женщина в месяц – это очень редкий секс, но автор мнит себя жутким развратником. Понятно, что его тяготил унылый секс без чувств и почти без желания, чисто механический, скучный. Такой секс всех бы тяготил. Но Училка автора считает, что ему доступно нечто, что недоступно другим мужчинам. Хотя многие мужчины не стали бы мараться. Совсем другие вещи вызывают зависть мужчин. Секс с очень красивыми девушками, умными, востребованными, с высокой ОЗ. Вот где победа в мужской конкуренции. А липнуть к тем, кем никто другой не интересуется, это близко ко дну)

Проблемы с переездом лишь на время ослабили мою зависимость и через время снова пошел гон. Все это усугублялось сексуальным темпераментом (выше среднего) и тем, что встречи, переписки и в целом общение меня не изматывали. В 2016 года был на Кубе (за сексом ездил в том числе). По приезду переспал с одной женщиной 33 года, дояркой (сама на меня набросилась). В 2017 случайно узнал, что она родила, прикинул время: теоретически я мог быть отцом, хотя я всегда предохраняюсь, но 100% гарантию никто и ничто не дает (уважаю свое и чужое здоровье). Испугался я очень сильно от того, что у меня может быть ребенок от женщины, от которой, я никогда бы его не хотел. Ребенок оказался не моим (был сделан тест ДНК), но этот испуг и страх стали некой отправной точкой для изменения.

(Бедный онегин, даже переспав раз месяц в презервативе, долго дрожит от страха. Активных женщин называет доярками. Понятно, почему мужчина не должен называть женщин доярками, даже если они доярки? Автор – мамина конфетка. И этот страшный стресс с рождением у кого-то какого-то ребенка стал для него травмой)

В 2018 рухнул в депрессию (энергетическую яму), гонял навязчивые мысли в голове, с женщинами общение практически свел на нет, были единичные контакты. Случайно мне попалась одна книга, где была глава про различные зависимости, где я прочел фразу: “не нужно бороться с зависимостью, корить себя и так далее, нужно абстрагироваться от нее и посмотреть на это все со стороны”. Позднее у Вас прочел про кощея в подвале и что будет, если его вскармливать и выпустить потом…будет беда. Абстрагироваться я смог, около года я не общался с женщинами сексуально, а по переписке и в живую-единичные случаи.

(Автор решил бороться с воображаемой аддикцией с помощью усиления фрустрации. Хорошая Ученица)

В 2019 я окончательно пришел к понимаю того, что мне нужна сторонняя помощь психотерапевта (понимание и раньше было), я уже понял, что у меня невроз (очень много чего читал по психологии, копался, понимая, что психология не решает всего и вся, только начав интересоваться психотерапией как дилетант, я понял, что это тот инструмент, который способен мне помочь).

Нашел регрессивного психотерапевта, начал работу, за два сеанса смогли убрать невроз, нашли пару психотравм, которых я не помнил, с женщинами старше меня сразу отпустило, я перестал о них думать и ими интересоваться.

(Прекрасный результат. Он никогда не интересовался женщинами старше, его всегда от них воротило, а в результате вскрытия несуществующих психотравм вдруг перестал ими интересоваться)

Алгоритм моего невроза был следующий: женщины старше – легкодоступны (первый сексуальный контакт был в первую же мою встречу), дальше – “и это все” (речь об обесценивании секса мною), дальше – разочарование и закольцевание – надо новую жертву искать и снова скакать по граблям.

(Психотерапевты некоторые – тролли. Зачем нужна была регрессия в детский и новорожденный период, если “алгоритм” этот понятен даже коню? Автор и сам написал в начале письма, что ровесницы ему не давали, а давали только невостребованные старшие тетки. Но его Ученица кормит его же Училку, важно рассуждая об алгоритмах)

Дальше предстояло найти ровесницу плюс минус и попробовать вступить в отношения. Перебрав несколько вариантов, я ни к чему не пришел, никто мне не понравился, за девушек -я не думал.

(Дальше предстояло попробовать вступить туда, куда он все эти годы пытался вступить, но не мог)

Непосредственно история. Изначально познакомились на сайте знакомств в 2017 году, но не виделись в живую. Весной 2018 случайно увидел ее в живую, прошла мимо по улице, написал ей в вайбер (дала номер на сайте), спросил она ли это, оказалась она-дальше тишина с моей и ее стороны. Встретились в средине июля 2019 с 3-й попытки, на первую встречу забыла придти – спокойно отреагировал, (просила напомнить, подумал, что это шутливо), во второй раз не смогли состыковаться и покататься на велосипеде, далее уже увиделись.

(У автора убогий сексуальный опыт, а любовный опыт совсем нулевой)

Мне 31 (мигрант, есть вид на жительство, гражданство пока не надумал делать), живу у родственника в городе-миллионнике на Урале, работаю у него же, зарабатываю ниже среднего, есть квартира в новостройке на Родине в городе-миллионнике (благодаря родителям на 80%, 20% -мои деньги на большую часть ремонта)- сдаю, будет квартира в строящемся доме в миллионнике на Юге РФ (родственники помогли на 30%, 70%-копил последние 5 лет).

(Дыра в экономике, дыра в работе. И если в 20 лет он мог казаться какой-то женщине перспективным, сейчас уже всем понятно, что он лох. Мужчине нельзя без нормальной работы и нормальной зарплаты. Забудьте про женщин, если вы – нищеброд. Прокачивайте экономику. Пусть мечты о девчонках стимулируют вас на прокачку)

Она (будет Е) – возраст точно не знаю (на сайте оказалось 2 анкеты и там разный возраст был указан), 30-32, живет с мамой, зарабатывает по идее больше меня -не спрашивал, никогда о таком не спрашиваю, фигура нормальная, лицо красивое, понравились зеленые глаза и пухлые губы, была замужем, детей нет. Посидели в кафе пару часов, мило пообщались: рассказал ей о себе, особо ничего не скрывая, она-немного о себе. Далее предложила прогуляться, дошли до одного гипермаркета, она сказала, что ей надо за продуктами, поблагодарила за встречу, подставила щечку, сказала, что “прикольный” и выразила желание еще увидеться.

(Намекала ему на вспоможение в виде оплаты продуктов. Но у него дыра в кармане, поэтому он намека не понял)

На этом первое свидание закончилось. Никаких мыслей у меня не было на будущее, просто было приятно и тепло. Через пару дней увиделись снова-гуляли, посидели в кафе, снова пошли гулять, она внезапно подняла почему-то тему пикапа и сказала, что интересовалось этой темой, что меня, по правде говоря, малость удивило, говорила про обмен энергиями между мужчиной и женщиной. Еще она упомянула ту случайную встречу на улице в городе, когда мы прошли мимо друг друга и сказала, что подумала в тот момент: какой симпатичный парень и ей понравились мои глаза (по поводу своих глаз частенько слышал и слышу комплименты) В конце свидания я слегка поцеловал ее в губы, а она меня притянула к себе и засосала (тактильно в первые два свидания я ее не касался, мне это было не нужно, не хотел что-либо форсировать, мне не нужен был быстрый секс, это я раньше больше 3-х раз без секса не встречался).

(С сексом у него так плохо, что он боится спать с девушкой, которая ему нравится. Он боится, что все будет уныло. Именно поэтому большинство онегиных избегают секса на первых свиданиях. Из-за фрустрации секса. И любой онегин так же как автор, если решит, что ему нужен секс, может найти женщину именно для этого, но непременно будет разочарован)

На 3-м свидании пошли в кино (работал в ту субботу, написал-предложила в кино сходить, написала, что поздно освободиться и, если дождусь-возможно угостит меня после кино вкусным ужином). Посмотрели кино, сто лет там не был-кайфанул, было крайне приятно с ней рядом сидеть и держать за руку. Далее пошли к ней домой, предложила ужин-отказался (голод был совсем другой), пили чай, она что-то рассказывала, я смотрел на ее и возбуждался, а в голове были мысли, а нужно ли мне это так быстро и не спешит ли она с сексом. Никаких действий не предпринимал, пока она не предложила переместиться на диван и посмотреть телевизор. Дальше меня понесло, презервативов у меня не оказалось, хотел сходить за ними (не собирался я заниматься сексом в этот день в принципе), дала свои. Меня удивило то, что я ее буквально сразу почувствовал-это меня очень сильно зацепило.

(Небольшая симпатия и вот уже он что-то почувствовал. Удивился. Теперь ему надо представить, что же в сексе чувствуют мужчины, которым очень сильно нравится их женщина. А те, которые влюблены? Онегины-рапаны так и живут всю жизнь, не представляя себе, насколько может быть приятен секс)

Провел у нее дома сутки-потом ушел, общались обо всем подряд-было комфортно. Рассказала про своего бывшего мужа и его превращение в коврик (все хочет к ней вернуться), на что я сказал, что я так прогибаться не буду в принципе. Позднее в вайбер снова написала, что прикольный. Дальше стало весело: предложил встретиться-отказала, через время второй раз предложил-отказала. Третий раз предлагать было трудно (переступил через себя так сказать), я был в полном недоумении, что не так, если бы меня послали -я бы ушел. Спросил, что не так-ответила, что все нормально, что у нее мама болеет и что она сама тоже приболела. И тут я понял, что она меня просадила, я реально хотел ее увидеть, сам себя раскачивать начал. В октябре ей позвонил, сказала, что может быть, когда-нибудь и увидимся (всплакнул даже наедине с собой, что на меня не похоже-черствый и фрустрированный человек в плане чувств и любви).

(Он считает свою фрустрацию этакой самурайской сдержанностью. Фрустранты как раз истерички, не могут контролировать себя из-за внешнего локуса)

Параллельно я общался с несколькими девушками в августе-ноябре, у двух был дома и дело доходило до секса, но головой я не хотел и ничего не было.

(У него голова не дружит с членом. Можно сказать, что у них дефолт, то и другое отморожено и в конфликте между собой)

В начале ноября увиделись, согласилась сходить в кино и погулять (начал читать Вас и перестал давить на нее в плане, что не так и лезть к ней в голову). Сказала, что не говорит мне ни да, ни нет (я сразу примерно все понял), что сама не знает, что хочет и так далее, сказала, что мы похожи в своей сексуальной спонтанности и так далее, меня отпустило. Ее маму на следующий день выписывали из больницы, она купила продуктов и попросила помочь пакеты донести, оказались в ее квартире, поцеловались и так далее, затем она сказала, что оставила бы меня на ночь, но маму выписывают, нужно готовить и встретить рано утром (сам не собирался у нее оставаться) – сказал, что не собираюсь к ней приставать и давить на нее, после чего ушел. Она поблагодарила меня за проведенный вечер. На следующий день написала, спросила, чем я занимаюсь, но я был занят (встретился с другой девушкой) и ответил только вечером.

(Ей в нем нравятся только глаза. Он ничего из себя не представляет. Помощи от него никакой. В общем не нужен)

Потом в декабре снова позвал ее в кино, сказал, что у меня есть девушка, она удивилась, показалась ей на пальцах, что она меня просадила, но теперь мы в балансе, в шутку предложил дружить, она меня тактильно касалась и снова вспомнила про глаза, когда меня впервые увидела.

(А что такое “просадила”? Что за быдло-сленг? Опустила в смысле?)

Фильм был мелодарама и она даже всплакнула, что на нее не похоже, она жесткая по характеру (ее же слова). Сказала, что эгоистка и не ценит других людей. В конце декабря позвала в кино-вначале не смогла в намеченный день, потом я уже не смог. В феврале 2020 снова были в кино, спрашивала за девушка и была холодна, почувствовал, что тепла меня к ней уже нету. Сказала, что вообще хочет отношений и 4-ре года как без них, не считая развлекухи.

(Насобирал полную шкатулку, сидит теперь и перебирает. Хотя девушка не с ним хочет отношений, а с кем-то нормальным)

Теперь собственно мои вопросы с Вашего позволения: меня тупо использовали для секс онли? Что я сделал не так? Можно ли перевернуть ситуацию?

Спрашиваю для будущего опыта (сейчас у меня есть отношения).

Хочу задать один вопрос не по теме: у меня все плохо с работой (она всегда была, но я не вижу себя в этих сферах деятельности, стараюсь работать добросовестно, я у Вас пока ничего не нашел по теме как выбрать сферу деятельности или это все блажь ?!

(Вопрос “не по теме” как раз по теме. Он не видит себя в сферах деятельности, потому что бездельник. Ему хочется выбрать такую сферу деятельности, чтобы делать ничего не пришлось. Таких сфер нет. Нужно слезать с шеи родственников и осознавать, что детство давно прошло, давно пора было стать мужчиной, а это значит: поменьше думать про свои удовольствия, побольше думать про работу и долг. Женщина с таким уровнем инфантилизма выжить в обществе может, а мужчина погибнет)

Спасибо большое.