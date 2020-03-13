 

Чем больше стаж здорового образа жизни, тем ниже риск хронических болезней

13.03.2020, 17:54, Новости дня

Чем дольше люди ведут здоровый образ жизни, тем ниже у них впоследствии риск диабета, гипертонии, хронической почечной недостаточности, сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти, показало исследование, опубликованное в JAMA Cardiology.

Ученые из Школы медицины Бостонского университета проанализировали данные 1445 человек среднего возраста. Насколько здоровый образ жизни ведут пациенты, они оценивали при помощи стандартного теста, который учитывает диету, физическую активность, вес, курение, уровень артериального давления, глюкозы и холестерина в крови.

Исследователи выяснили, что каждые пять лет здорового образа жизни связаны со снижением:

·         вероятности развития гипертонии – на 33%;

·         сахарного диабета, хронической болезни почек или сердечно-сосудистых заболеваний – на 25%;

·         смерти от всех причин – на 14%.

«В целом, наши результаты подчеркивают важность пропаганды здорового поведения на протяжении всей жизни», – заключила Ванесса Ксантакис (Vanessa Xanthakis), соавтор исследования.



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