Мнение: В том, что Сечину платят по 5 млн. рублей в день, виноват Запад

13.03.2020, 17:47, Разное

Как всегда, во всем виноват Запад. Именно из-за него нам приходится платить Сечину 5 млн рублей в день.

Это не наши фантазии, а новая версия президента, (https://putin.tass.ru/ru/o-goskapitalizme/) почему в стране, где больше 20 млн живут за чертой официальной бедности, глава государственной «Роснефти» зарабатывает в день сумму, равную МРОТ за 35 лет.

Оказывается, Сечину, Миллеру, Чемезову, Костину приходится назначать себе огромные зарплаты, не потому что надо обеспечить яхтами и виллами (https://t.me/SerpomPo/5207) всех жен и любовниц. Просто они вынуждены нанимать иностранных специалистов и платить им зарплаты по мировым стандартам.

Раньше Путин уверял, что платить главам госкомпаний меньше нельзя, потому что иначе их переманят западные (https://t.me/SerpomPo/3400). Но, видимо, ему объяснили, что версия о переманивании Сечина, загнавшего «Роснефть» в долги (около 8 трлн руб.), вызывает смех. Вот и возникли иноспецы.

Может, Владимир Владимирович, вы, как «эффективный менеджер» Сталин, просто от них откажетесь?

Нет, сажать, как Калви (https://t.me/SerpomPo/2721), не надо..

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