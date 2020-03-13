Мнение: Чемпионку по ножевому бою почти “убило” рекламным щитом

13.03.2020, 17:42, Разное

Пишет мне человек знакомый, мой давний читатель и общались пару раз, что он сегодня шел под шквальным ветром в Москве. И увидел, как с крыши летит щит и бьет по голове девушку. Он – сам ножевым боем увлекается. Ну и я занимался. Причем, летел щит очень быстро. Со звуком “вжи-и-ик”. Он сравнил с ножом на гильотине. Только нож опускается сверху вниз, а этот – под уклоном. И прямо – в голову. Парусность у щита огромная. Непогода – скажете? Ураган в Москве?! А предсказать нельзя было, что так будет?!

Того, кто крепил эту вывеску, надо расстрелять. Хотя члены команды по ножевому бою лучше бы истыкали этого человека ножами, наверное. Вы, кстати, бывали на соревнованиях по ножевому бою? Очень красиво, динамично, но быстро. Впрочем, как и любое фехтование. Сабельный бой (тоже занимался), рапиры – примерно так же.

На молодую, потрясающую спортсменку (чемпионку РФ, как оказалось), когда я полез за информацией, 34-летнюю Веронику Муху (фото ее нашел) и упал рекламный щит. Торговый центр – на Свободном проспекте.

Человек был в числе тех, кто оттаскивал щит в сторону, вызывали скорую другие люди.

Девушке повезло, что была без сознания. Потому что боль адская, вероятно. Такой удар по голове. Срочную операцию сделали. Выживет – нет: прогнозы самые разные.

А руководство торгового центра куда смотрело? Объявление МЧС приходит каждому на смартфон. Первым делом директор должен с утра отдать указание – снять все эти рекламные щиты, не дай Бог унесет…

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