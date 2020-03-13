Мнение: Готовность стран к эпидемии, коронавирус против фертильности и дефицит туалетной бумаги

13.03.2020, 17:38, Разное

1. Согласно недавнему американскому исследованию, Россия заняла лишь 43 место по готовности своей системы здравоохранения к распространению масштабной эпидемии. С одной стороны, это неплохо – наш показатель значительно выше среднего по миру (для сравнения: Израиль – на 84-м месте, Украина – на 100-м, Казахстан – на 143-м). С другой стороны, есть основания полагать, что американцы, как это обычно бывает, занизили наши позциии:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/kakie-strany-luchshe-vsego-podgotovleny-k-epidemii-5e629a41576bb763c4ffa2d4

Речь идёт о рейтинге, составленном экспертами Университета Джонса Хопкинса совместно с NTI и Economist Intelligence Unit.

Италия по готовности к эпидемии поставлена на 51-е место с показателем ненамного хуже российского. Однако именно страна-сапог оказалась ахиллесовой пятой Европы – там на данный момент самая серьёзная вспышка коронавируса.

Сами себя американцы поставили на второе место, а Великобританию – на третье. Однако в обе эти страны коронавирус пришёл гораздо раньше, чем в Россию, и по состоянию на данный момент заражено в Британии и США на порядок больше людей, чем у нас. То же самое и со многими другими западными странами, которые в рейтинге выше России.

Получается, что либо наша система превзошла ожидания, либо западные оказались не столь уж эффективными.

2. Неприятная новость. Хотя смертность от коронавируса среди людей до 40 лет ничтожна (около 0.2%), он может представлять опасность для репродуктивной системы человека:

https://www.unz.com/akarlin/cucked-by-corona/

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.12.20022418v1

Согласно статье китайских учёных, вирус может наносить особенный вред почкам и тестикулам у мужчин, и те из них, кто перенесли инфекцию и выжили, рискуют получить осложнения в области мочеполовой системы и потерять фертильность.

То есть, даже если смертей в результате пандемии будет немного, на мировой демографической ситуации коронавирус может сказаться очень серьёзно.

Рождаемость в России, как известно, и без того идёт на спад, так что хотелось бы, чтобы китайцы оказались не правы. Либо остаётся надеяться, что большого распространения в нашей стране коронавирус не получит.

3. Нечто странное происходит в Австралии. Тогда как в нормальных странах коронавирус привёл к дефициту медицинских масок, у австралийцев возник дефицит туалетной бумаги:

https://lenta.ru/news/2020/03/05/toilet/

Из-за распространения коронавируса жители Австралии начали панически скупать туалетную бумагу. Ситуация заставила крупнейшую в стране сеть магазинов продовольственных товаров Woolworths Group ограничить ее продажу до не более четырех упаковок в одни руки, сообщает Reuters.

В настоящему моменту в Австралии подтверждены 42 случая заражения, при этом трое из них не покидали страну. Один заразившийся умер. На этом фоне жители континента запасаются товарами первой необходимости.

Паники добавляют и сообщения в социальных сетях. Пользователи делятся фотографиями опустевших полок магазинов и перегруженных продуктовых тележек, а сами сообщения отмечают хэштегами #toiletpapergate and #toiletpapercrisis.

Что ж, по крайней мере, живущие в Австралии эмигранты из бывшего СССР, уехавшие туда в начале 1990-х, получили возможность испытать сладкую ностальгию по временам своей молодости.