Мнение: Туристы

13.03.2020, 17:30, Разное

В Израиле задержаны и отправлены в карантин два туриста из России. Видимо, об эпидемии у нас мы так и будем узнавать по косвенным данным.

И дело даже не в том, что «власти скрывают». Они, скорее, понятия не имеют о реальной ситуации.

Я второй день перемещаюсь по необъятным просторам. Ни малейших признаков хоть какого-то контроля на транспорте ни в Петербурге, ни в Москве не заметил. Ни в метро, ни на вокзалах. Ехай кто как хочет и куда хочет. Заболеешь – сам придёшь.

В таких условиях оценивать масштаб эпидемии не то, что сложно, а бессмысленно.

Раз нет контроля, то больные люди и появляются в том же Израиле, прибыв из Москвы. Кто их в Москве проверял?

В общем, когда очередной министр сообщит, что все под контролем, можно смело пропускать мимо ушей.

Сейчас для всех них задача – любой ценой провести голосование. Причём согласно спущенных контрольных показателей. Это гораздо важнее эпидемии или экономического коллапса. Тем более, что с ними делать, они все равно не знают.