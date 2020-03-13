 

На лайнере в Карибском море из-за коронавируса заблокированы 20 россиян

13.03.2020, 17:30, Новости дня

После того, как у пяти пассажиров круизного лайнера Costa Magica в Карибском море заподозрили коронавирус, на судне оказались заблокированы 20 россиян, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«На лайнере Costa Magica проводятся круизы по Карибскому морю. Судно должно было пришвартоваться в порту Гваделупы, однако власти региона запретили это сделать из-за подозрений на коронавирус у пятерых человек на борту – трех членов экипажа и двух пассажиров. Среди туристов на лайнере находятся и 20 россиян – из Москвы, Петербурга, Ижевска и других городов. В итоге Costa Magica заблокирован в море, окружен полицейскими судами», – сообщила Тюрина, передает «Интерфакс».

Врачи взяли анализ у всех на борту, результаты еще не готовы.

В феврале на лайнере Diamond Princess в Японии, где находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин. Россиян, эвакуированных с лайнера, выписали из карантина в середине марта.



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