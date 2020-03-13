Ученые назвали защищающие от болезни Альцгеймера черты характера

13.03.2020, 17:30, Разное

Швейцарские исследователи University of Geneva выяснили черты характера, способные защитить мозг от болезни Альцгеймера. Результаты можно будет использовать для прогноза вероятности развития недуга.

Пятилетние наблюдения над группой из 65 мужчин и женщин, находящихся в преклонном возрасте, были посвящены изучению взаимосвязи между характером и стабильностью когнитивных способностей. Выводы, к которым пришли ученые, поразили их. Лучше защищенными оказались те, кто «думает своей головой». Обычно так говорят о людях, которые не боятся иметь собственное мнение и высказывать его, а также обладают естественным любопытством.

Склонность к нонконформизму, при которой человек не стремится становиться «как все», часто вызывает негативное отношение окружающих, а её носитель зарабатывает репутацию «неудобного» или даже «неприятного» персонажа. Однако выяснилось, что именно такие люди в большей степени защищены от возрастных негативных изменений в мозге даже при нормальном старении, а тем более от деменции в результате болезни Альцгеймера.

Стремление познавать мир, сохраненное и в старости, было подтверждено учеными Швейцарии как положительный фактор в очередной раз. Об этом качестве говорили ранее проведенные исследования. Ученые пока не готовы объяснить причины, благодаря которым эти черты характера предотвращают дегенерацию нейронов. Однако уже сейчас они помогут определять риск развития болезни Альцгеймера.