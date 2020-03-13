Названы неготовые к низким ценам на нефть страны

13.03.2020, 17:30, Новости дня

Бахрейн, Мозамбик, Оман и Алжир из всех развивающихся нефтедобывающих стран наименее подготовлены к низким ценам на нефть, выяснили эксперты британского аналитического агентства Oxford Economics.

Аналитики пришли к выводу, что в 2020 году страны, основным доходом которых является экспорт нефти, ожидает дефицит бюджета, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в случае сохранения цены на нефть на уровнях около 30 долларов за баррель, то это больно ударит по ряду стран.

«Самый высокий показатель (дефицита бюджета) в Брунее, Алжире, Бахрейне, Боливии, Гане и Омане. А в Норвегии, Кувейте, Республике Конго и Катаре, напротив, излишки», – отмечается в отчете.

При этом эксперты прогнозируют, что Алжир, Бахрейн и Оман также имеют высокие показатели госдолга и торгового дефицита.

«Такие небольшие страны, как Мозамбик, Ангола и Боливия также плохо подготовлены», – подчеркнули в Oxford Economics.

Экономисты поставили Россию наряду с рядом других крупных нефтяных держав.

«Более оптимистично выглядят экономики таких стран, как ОАЭ, Чили, Ботсвана, Россия, Кувейт, Мексика, Азербайджан, Казахстан и Индонезия. Эти страны сумели создать «разумные» резервы в период более высоких цен на нефть», –отметили эксперты.

В пятницу мировые цены на нефть поднялись почти на 2% после того, как котировки потеряли до четверти своей стоимости с начала недели.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. С 1 апреля сделка перестанет действовать. На этом фоне цены на нефть начали резкое падение, вслед обрушились фондовые рынки в разных странах, в том числе американские, торги на которых пришлось даже приостанавливать.

После стало известно, что Саудовская Аравия готова утроить объемы отгрузки нефти в Европу по цене значительно ниже, чем российское сырье. Саудитов заподозрили в попытке вытеснить российскую нефть с рынка.

Газета ВЗГЛЯД писала, что новая паника на рынках приближает мировой кризис.