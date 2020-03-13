Трехдверный Range Rover получил ограниченную серийную версию

13.03.2020, 17:30, Разное

Трехдверный автомобиль Range Rover получил серийную версию. Разработкой модели, готовящейся к выпуску тиражом в 100 экземпляров, занимается компания Niels van Roij Design.

Транспортное средство в новой версии получило название Adventum Coupe. Главной отличительной особенностью автомобиля является задний дверной проем, закрытый алюминиевыми листами. После рестайлинга нетронутыми остались только крышка багажника, крылья и капот.

Большая часть деталей Adventum Coupe выполнена из тика. Данный материал, состоящий из дерева, пропитанного специальным составом, используется для отделки яхт. Представители Niels van Roij Design отмечают, что все автомобили будут собраны вручную. В салоне транспортного средства также использованы исключительно натуральные материалы.

«Мы собираемся учитывать все пожелания клиентов и подстраивать транспортные средства под их потребности. В салонах будут использовать овечью шерсть, тиковое дерево и натуральную кожу», – рассказали разработчики Niels van Roij Design.

Серийная версия рестайлированного Range Rover должна появиться в продаже по предварительному заказу к середине текущего года. Информация о его стоимости пока отсутствует.