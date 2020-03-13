Названо имя единственного оставшегося в мире ультрабогача

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13.03.2020, 17:30, Новости дня

Единственным в мире ультрабогачом с личным состоянием больше 100 миллиардов долларов остался глава корпорации Amazon Джефф Безос, следует из данных Bloomberg Billionaire Index.

Состояние Бзоса оценивается в 105 млрд долларов, на втором месте после него стоит основатель Microsoft Билл Гейтс (98 млрд долларов), третье место досталось основателю инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррену Баффету (70,2 млрд долларов), говорится в сообщении Bloomberg.

При этом на фоне ситуации с распространением коронавируса Безос после снижения цены акций его компании на 8% потерял почти 8 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что паника на рынках приближает мировой кризис.



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