 

В мини-ПК Meta U используют процессоры Intel Whiskey Lake с пассивным охлаждением

13.03.2020, 17:30, Разное

Компания Bleujour представила новые мини-ПК Meta U, основой которых являются процессоры Intel Whiskey Lake с пассивным типом охлаждения. Его обеспечивает алюминиевый корпус, также выступающий радиатором.
«Благодаря пассивному охлаждению система работает полностью бесшумно. Также было решено вложить все составляющие в моноблок, что исключает попадание пыли внутрь. Meta U подходят для круглосуточной работы, так как не перегреваются даже при максимальной нагрузке. Процессор Intel Whiskey Lake работает вместе с 8 гигабайтами оперативной памяти. Также на корпусе имеются три порта USB второго поколения и один третьего поколения», – рассказали представители Bleujour.

В устройстве также присутствует порт Gigabit Ethernet для подключения проводного интернета. При желании модуль Wi-Fi можно деактивировать, что позволяет не расходовать ресурсы прибора без необходимости.

Компания Intel, которая недавно приостановила поставки NUC на базе Whiskey Lake, сообщила, что в разработке находится другое устройство со схожими характеристиками. Meta U с пассивным охлаждением будет продаваться по стоимости от 480 долларов в базовой вариации.



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