Минспорта создал штаб по борьбе с коронавирусом

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13.03.2020, 17:28, Новости дня

Минспорта объявило о создании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

«Штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 создан с целью оперативного реагирования на ситуацию и будет осуществлять взаимодействие с органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта, а также с общероссийскими спортивными федерациями по данному вопросу», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Ранее Минздрав создал на своем сайте раздел, посвященный коронавирусу, в котором пользователи могут узнать самую актуальную и подтвержденную информацию для борьбы с распространением заболевания.

 



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