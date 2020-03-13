Испания решила ввести режим повышенной готовности из-за коронавируса

13.03.2020, 17:28, Новости дня

Правительство Испании согласовало введение режима повышенной готовности во избежание распространения эпидемии коронавируса в стране, сообщил премьер-министр Педро Санчес.

Премьер отметил, что король Испании Филипп VI уже получил уведомление об этом решении. Теперь введение этой меры должен утвердить Совет министров на заседании 14 марта, передает ТАСС.

«Мы объявим [введение] режима повышенной готовности по всей Испании на ближайшие 15 дней», – добавил премьер.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

После этого президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну из Европы.

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