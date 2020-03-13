Личное: Лишить прав. Спасти детей

13.03.2020, 17:11, Разное

Как бы плохо я ни относилась к эскортницам, любая мать имеет право на защиту своих детей.

Я вам больше скажу, что это — даже не право. Это — долг матери, святая, если хотите, обязанность. Если мать не считает безопасность, счастье, радость своих детей главным в жизни, такую женщину нельзя считать матерью.



Фото: Соцсети

Оксана Самойлова, пусть даже она женщина с тёмным прошлым, совершенно права в том, что хочет лишить исполнителя из наркоклиники родительских прав.

Хочу поддержать Оксану в её решении.

Совершенно понятно, что любая приживалка боится потерять орган, которым ей делают неприятно в писю за деньги. Эта слабость простительна в нашем обществе, любая курица такое поймёт да так и живёт зачастую или мечтает об этом.

Можно ради содержания сидеть на цепи у радиатора отопления. Можно понять и простить женщину, которая попала в финансовую зависимость от козла. Всё это, хоть жутко и омерзительно, уже привычно — каждая Решетова и Шишкова имеют право сделать свой выбор.

Чего же нельзя прощать? Момента, когда наносят вред твоим детям. Это должно быть табу.

Если твой муж лупит тебя по морде при детях, показывая такую модель семьи. Если муж бьёт детей, унижает их, гоняет за пивом. Если употребляет наркотики, подавая пример. Если он ведёт себя как домашний тиран, абьюзер, то детей в этом случае необходимо спасать.

Оксана Самойлова, конечно, сомневается в жёстком решении своей проблемы. Боится, наверное. Опасается остаться без денег. И именно сейчас ей нужен голос здравого смысла — чтобы она приняла единственно правильное решение в своей жизни.

На самом деле, Самойлову сейчас жизнь поставила перед выбором: или она выбирает своих детей, или ссытся дальше в трусы, положив болт на потомство. В первом случае, её можно будет уважать за правильный выбор. Во втором — она просто не сможет назваться матерью.

Скажу откровенно, у меня есть опасения, что Самойлова, словно Решетова, позволит совать Джигану ноги в рот детям, как это разрешает делать со своей дочерью Алёна Шишкова.

Обоссытся от страха остаться без денег. Ради этого пожертвует счастьем, безопасностью, здоровой психикой и будущим своих детей.

Впрочем, посмотрим.

Какие-то куры-терпилы, чьи мужья калечат детей, сейчас скажут, что я неправа?