Ким Кардашьян узнала про пророчество о коронавирусе

13.03.2020, 17:07, Разное

Американская светская львица и фотомодель Ким Кардашьян в разделе Stories аккаунта Instagram обнародовала выдержку из обнаруженного пророчества относительно пандемии коронавируса в мире. Происходящие сейчас события около 12 лет назад предсказала медиум и ясновидящая Сильвия Браун.

При жизни Браун, скончавшаяся в 2013 году, выпустила несколько книг с прогнозами на будущее. Она утверждала, что может общаться с душами умерших людей и видит будущее ныне живущих. В частности, медиум в изданных книгах упоминала о судьбе Майкла Джексона, экс-президента США Билла Клинтона и других известных персон.

Ким Кардашьян в соцсети поделилась одним из сделанных пророчеств, в котором говорится о вспышке в 2020 году некой болезни, схожей симптомами с пневмонией. Заболевание, как написала Браун, затронет весь мир, но затем исчезнет так же внезапно, как и появилось, чтобы снова вспыхнуть примерно через десятилетие.



Коронавирус COVID-2019, вспышка которого ВОЗ объявлена пандемией, вызывает панику не только у обычных людей, но и у знаменитостей, что показала Ким Кардашьян. Звезда популярного в США реалити-шоу заинтересовалась темой вируса, а найденными материалами решила поделиться с подписчиками.