Немецкий политик – с Россией нужно вести диалог на равных

13.03.2020, 17:02, Новости дня

В отношениях с Москвой Германии недостаточно бесконечно повторять мантру «нить разговора с Россией не должна обрываться», уверен Социал-демократической партии Германии Маттиас Платцек. В своей новой книге «Нам нужна новая восточная политика» он призывает немецкие власти вести диалог с Россией всерьёз и на условиях равноправия, поскольку это отвечает интересам Германии.



Reuters

Сейчас для Европы и в особенности для Германии настало время снова прийти к тому, что с Россией нужно разговаривать, причём и серьёзно, а не только чтобы «оставаться в диалоге», уверен бывший глава Социал-демократической партии Германии Маттиас Платцек. Как пишет он в своей книге «Нам нужна новая восточная политика», сегодня необходимо сойти с пьедестала победителя холодной войны и принять сегодняшнюю реальность такой, какая она есть, пусть она и не нравится и кажется несправедливой.

«Мы должны начать снова наполнять жизнью дипломатический вакуум, подойти к РФ и «без иллюзий» разрядить конфликт — лучше сегодня, чем завтра. Россию необязательно ставить на колени, она не обязана давать клятву стать лучше, прежде чем мы начнем с ней говорить», — пишет Платцек.

Европа, уверен он, неизбежно начнёт строить отношения с Россией с чистого листа. И Германия могла бы первой начать этот процесс. К Москве нужно относиться как к равноправному партнёру и общаться лицом к лицу на встречах и переговорах.

Кроме того, необходимо признать, что имеют право на существование и точки зрения, отличные от западных, поскольку равноправный диалог возможен лишь тогда, когда стороны действуют открыто.

Однако, отмечает политик, заставить Россию превратиться в либеральную страну с демократией и плюрализмом не получится. Скорее произойдет обратное: под давлением Запада авторитарная РФ будет становиться ещё сильнее, а русские лишь с еще большей готовностью сплотятся вокруг своего президента. Но это не мешает говорить с Россией, если Германия настроена серьёзно и хочет изменить ситуацию к лучшему.

Как заключает Маттиас Платцек, если вести политику по принципу «всё или ничего», невозможно урегулировать кризисы. Опыт XX века доказывает, что для этого необходимы политическая воля и внешнеполитическая фантазия. Между методами «подливать масло в огонь» и «сидеть сложа руки» нужно найти некий срединный путь, ведущий к взаимному сближению. Необходимо прагматично искать политические возможности, а не бесконечно повторять мантру «нить разговора с Россией не должна обрываться». Этого недостаточно даже для минимальных шагов, поэтому если Германия хочет сдвинуть дело с мёртвой точки, необходимо вести диалог с Россией всерьёз и на условиях равноправия.