На сайте Минздрава появился раздел о коронавирусе

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13.03.2020, 16:59, Новости дня

Министерство здравоохранения открыло на своем официальном сайте раздел, посвященный коронавирусу.

На этой странице публикуется актуальная информация по симптомам коронавируса, организации медицинской помощи, и ответы на популярные вопросы.

Раздел регулярно обновляется после поступления новых данных.

На странице пользователи могут узнать, какие страны не рекомендуется посещать из-за неблагополучной обстановки в связи с коронавирусом, как передается вирус, где можно сдать анализ на него, что нужно делать, чтобы не заразиться, что необходимо предпринять, чтобы не заразить окружающих и т.д.

Также в разделе есть информация для медицинских работников, в котором медики могут узнать о профилактике COVID-19, профилактике распространения этого вируса в медучреждениях и дезинфекционных мероприятиях.

Ведомство рекомендует россиянам ориентироваться только на официальную информацию из проверенных официальных источников.



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