Генерал КСИР Ирана умер от коронавируса

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13.03.2020, 16:59, Новости дня

Генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Насер Шаабани умер от коронавируса, сообщили СМИ.

По информации агентства Tasnim, умер высокопоставленный иранский военный, являвшийся «одним из опытных командиров КСИР», передает РИА «Новости». 

Отмечается, что он отслужил в КСИР более 37 лет. До этого он занимал должность заместителя начальника столичного управления КСИР «Саралла». 

При этом не уточняется, являлся ли Шаабани на момент смерти генералом в отставке.

Ранее советника верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти поместили в карантин по коронавирусу в связи с наличием у него соответствующих симптомов. 

Также сообщалось, что коронавирусом заразились первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири и два министра правительства.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.



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