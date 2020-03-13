 

Участвовавший в штурме Кенигсберга Т-34 возглавит парад Победы в Калининграде

13.03.2020, 16:59, Новости дня

Принимавший участие в штурме крепости Кенигсберг в 1945 году танк Т-34 примет участие в параде Победы 9 мая в Калининграде, заявили в Балтийском флоте.

«Специалисты ремонтного подразделения Балтийского флота приступили к подготовке фронтового танка Т-34 к участию в военном параде в Калининграде, который пройдет 9 мая на площади Победы областного центра самого западного российского региона. Боевая машина пройдет по главной площади города во главе механизированной колонны», – сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

Этот танк участвовал в боях Восточно-Прусской наступательной операции советских частей, в штурме Кенигсберга, экипаж машины одержал четыре боевых победы.

После войны танк установили на постамент в качестве мемориального экспоната.

В канун 70-летия Победы машину решили восстановить. Специалисты ремонтно-восстановительного подразделения, используя оригинальные чертежи прошлого века, восстановили ходовую танка. Танк принимал участие в параде на 70-летие Победы.

«В настоящее время специалисты ремонтно- восстановительного подразделения флота приступили к техническому обслуживанию танка Т-34. Ремонтники проведут смазку узлов и механизмов, снимут с корпуса старую краску, проведут антикоррозионную обработку специальными составами перед новой покраской. И 9 мая боевая машина, что называется, во всей красе и боевой мощи, предстанет перед гостями парада в Калининграде, прежде всего, на радость ветеранам войны», – уточнили во флоте.

Напомним, в Казахстане из-за угрозы распространения коронавируса приняли решение отменить военный парад, посвященный 75-летию Победы. В Кремле сообщили, что возможность отмены парада по случаю 75-летия Победы в Москве 9 мая пока не рассматривается.



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