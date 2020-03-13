 

Украина закроет границы для иностранцев на две недели из-за коронавируса

13.03.2020, 16:54, Новости дня

Из-за коронавируса Украина закроет свою границу для иностранных граждан на две недели. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на экстренном заседании 13 марта.

Границы закроют через 48 часов – то есть 15 марта.

Настоящее Время ведет прямую трансляцию брифинга с переводом на русский язык.

Ранее в Украине был введен карантин в учебных заведениях и отменены массовые мероприятия. По последним данным, на Украине зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом. 13 марта Минздрав Украины сообщил о первом смертельном исходе – в Житомерской области от COVID-19 умерла 71-летняя денщина.

13 марта о закрытии границ объявило правительство Чехии. Въезд для иностранцев и выезд граждан с территории страны будут запрещены с 16 марта. В Чехии по состоянию на 13-е число выявили 117 случаев заболевания коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Более 130 тысяч человек по всему миру заражены COVID-19, 4,9 тысячи умерли.

В России за прошедшие сутки выявили 11 новых случаев заражения. Распространение заболевания можно отслеживать по обновляемой интерактивной карте Настоящего Времени.

 

 



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