 

Трамп пообещал вскоре начать проверки на коронавирус в общенациональном масштабе

13.03.2020, 16:53, Новости дня

Президент Дональд Трамп в пятницу утром написал в твиттере о том, что в США вскоре начнутся проверки на COVID-19 – заболевание, вызываемое новым коронавирусом – «в очень широком масштабе». Он добавил, что «вся бюрократия была устранена», не сообщив дополнительных подробностей и не уточнив, когда именно начнутся широкомасштабные проверки.

По словам президента, Центры по контролю за заболеваниями «посмотрели и изучили систему тестирования, но ничего по этому поводу не сделали». Он добавил, что «президент Обама ввел изменения, которые только осложнили ситуацию». Трамп не привел объяснений и не рассказал, какие именно изменения, введенные Бараком Обамой, он имел в виду.

Между тем в пятницу, Китай, где в конце декабря прошлого года произошла первая в мире вспышка коронавируса, сообщил только о восьми новых случаях заражения COVID-19. Это удивительное достижение для Китая, где ранее регистрировали тысячи новых заражений ежедневно.

На данный момент во всем мире вирусом заразились более 134 тысяч человек в 127 странах и территориях – небольшой процент от населения Земли, на которой живут 7 миллиардов человек.

Однако пандемия перевернула жизни миллионов людей, коснувшись практически каждого человека. Немногие жители США избежали влияния на свою жизнь из-за вспышки коронавируса тем или иным образом, включая и президента Трампа.

Мэриленд и Огайо стали первыми штатами, где были закрыты все государственные школы.

Вице-президент Майк Пенс заявил в четверг, что американцы, возвращающиеся из Европы, обязаны самоизолироваться в карантине на срок 14 дней для того, чтобы помочь избежать дальнейшего распространения инфекции.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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