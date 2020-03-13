 

Мнучин: экономические последствия коронавируса будут краткосрочными

13.03.2020, 16:53, Новости дня

Удар, нанесенный вспышкой коронавируса американской экономике, будет иметь краткосрочные последствия. Министр финансов Стивен Мнучин заявил об этом утром в пятницу в интервью телеканалу CNBC.

По словам Мнучина, администрация Трампа рассматривает любые варианты действий, которые могут потребоваться в ближайшем будущем для облегчения экономических последствий, нанесенных в результате вспышки инфекции.

Мнучин заявил, что Министерство финансов и Федеральная резервная система работают над поддержанием деятельности рынков, предоставляя «ликвидность без ограничений». Он также отметил, что переговоры с демократами в Палате представителей по поводу комплекса экономических мер идут в верном русле.

«Мы рассмотрим каждый инструмент», – подчеркнул министр.

По мнению Мнучина, последствия от вспышки коронавируса будут краткосрочными, экономика будет ощущать негативный эффект «может быть, в течение пары месяцев».

Министр финансов добавил, что администрация, в том числе, рассматривает возможность заморозки выплаты студенческих федеральных кредитов и освобождения от уплаты определенных видов пошлин для компаний, пострадавших из-за вспышки вируса.

По мнению Мнучина, значительное оживление экономики США ожидается уже к концу этого года

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / Euronews – правительство Нидерландов впервые извинилось за депортацию евреев

03.02 / Малышу с пороком сердца срочно нужна операция

25.02 / Украинцы с круизного лайнера Diamond Princess не хотят эвакуироваться – МИД

28.01 / Представителя Токио вызвали в МИД РФ из-за выставки о японских Курилах

02.02 / Одесский отель отказывается селить гостей из Китая

10.01 / Financial Times: Лондон планирует создать независимый от ЕС санкционный режим против лиц, нарушающих права человека

24.02 / Лавров отверг предложение США договариваться с террористами в Сирии

05.02 / МИД призвал отложить идею механизма разрешения споров в СВПД

11.02 / Россиян попросили рассказать о реальных условиях ипотеки

17.02 / Пропавших под Ростовом детей нашли мертвыми

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика