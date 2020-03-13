Мнучин: экономические последствия коронавируса будут краткосрочными

13.03.2020, 16:53, Новости дня

Удар, нанесенный вспышкой коронавируса американской экономике, будет иметь краткосрочные последствия. Министр финансов Стивен Мнучин заявил об этом утром в пятницу в интервью телеканалу CNBC.

По словам Мнучина, администрация Трампа рассматривает любые варианты действий, которые могут потребоваться в ближайшем будущем для облегчения экономических последствий, нанесенных в результате вспышки инфекции.

Мнучин заявил, что Министерство финансов и Федеральная резервная система работают над поддержанием деятельности рынков, предоставляя «ликвидность без ограничений». Он также отметил, что переговоры с демократами в Палате представителей по поводу комплекса экономических мер идут в верном русле.

«Мы рассмотрим каждый инструмент», – подчеркнул министр.

По мнению Мнучина, последствия от вспышки коронавируса будут краткосрочными, экономика будет ощущать негативный эффект «может быть, в течение пары месяцев».

Министр финансов добавил, что администрация, в том числе, рассматривает возможность заморозки выплаты студенческих федеральных кредитов и освобождения от уплаты определенных видов пошлин для компаний, пострадавших из-за вспышки вируса.

По мнению Мнучина, значительное оживление экономики США ожидается уже к концу этого года