Оттолкнуться от обнуления

13.03.2020, 16:44, Разное

Путинские поправки — вне закона. Это значит, нам всем пора заняться политикой.

Владимир Путин на пленарном заседании Госдумы РФ (10 марта 2020). Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Спецоперация Кремля в отношении Конституции вышла, судя по всему, на финишную прямую. С помощью предложенной депутатом-космонавтом поправки все сроки правления действующего президента предлагается обнулить, чтобы Путин смог остаться у власти как минимум еще на 16 лет. Президент, конечно, со всем согласен. Далее Конституционный суд обяжут признать «космическую поправку» законной (хотя в 1998 году он счел обнуление для Ельцина незаконным), потом плебисцит — и получится Путин практически навсегда. Но дело в том, что вся процедура (придуманная в Кремле для окончательного оформления несменяемости персоны президента) по внесению правок в Основной закон Российской Федерации во всех своих составляющих является незаконной, неправовой и не соответствует действующей Конституции ни по содержанию, ни по форме.

Это касается:

содержания самих поправок Путина;

формы внесения поправок;

процедуры обсуждения и голосования по поправкам в трех чтениях;

предполагаемого принятия поправок Федеральным собранием;

подписания закона о внесении поправок президентом;

«обнуления президентских сроков»

«всенародного голосования» за поправки;

изменения действующей Конституции.

Окончательная делегитимация, то есть лишение всякой законности Конституции страны, ставит под удар будущее России. Аналогично тому, как спонтанные, непродуманные и невыверенные Беловежские соглашения 1991 года стали причиной кровопролития в Донбассе спустя два с лишним десятилетия.

Итак:

Содержание вносимых Путиным поправок, вне всякого сомнения, затрагивает темы и предметы, прямо относящиеся к 1 и 2 главам Конституции, изменение которых должно проходить совсем в другом порядке, и требует созыва Конституционного собрания. Конституционное собрание созывается в соответствии с Федеральным конституционным законом (не принятым до сих пор), в случае если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации (соответственно, «Основы конституционного строя», «Права и свободы человека и гражданина», «Конституционные поправки и пересмотр Конституции») будет поддержано 3/5 голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы. Ничего этого не делается и не предполагается, хотя предложенные Путиным поправки противоречат положениям действующей Конституции России, нарушают базовые права и свободы жителей Российской Федерации.

Закон 1998 года «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ» требует предоставлять обоснование необходимости каждой конституционной поправки. Этого нет: в пояснительной записке к проекту излагается содержание самих поправок, но не объясняются причины и цели их внесения. Обоснование отсутствует не по небрежности, а потому, что реальные мотивы изменения Конституции тщательно скрываются от общества, поскольку направлены на попытку юридического оформления корпоративного номенклатурно-бюрократического государства с идеологией демагогического патриотизма, и всякое иное объяснение будет, очевидно, фальшивым и чрезвычайно запутанным.

Поправки Путина, которые вносятся в главы с 3 по 8, касаются принципиально разных тем: полномочия и предметы ведения органов власти, состав органов власти, местное самоуправление, международное право, социальная сфера, права граждан. Однако закон 1998 года «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ» прямо запрещает вносить в Конституцию различные и разнонаправленные изменения через механизм одной поправки. Он устанавливает, что одним законом Российской Федерации о поправке к Конституции могут быть охвачены только «взаимосвязанные изменения конституционного текста». Выполнение этой нормы требует в нынешней ситуации внесения и рассмотрения как минимум шести отдельных законов.

Грубо нарушается порядок голосования за поправки, предусмотренный законом 1998 года. Конституционный закон, одобренный Госдумой и Советом Федерации, должен быть ратифицирован органами представительной власти — как минимум 2/3 субъектов Федерации. Законодательство, естественно, исходит из того, что республики, области, края Российской Федерации и их представительные органы — автономные, самостоятельные политические субъекты, которые будут всерьез рассматривать и обсуждать предлагаемые изменения. На это нужно время, и закон его предоставляет — один год. Однако на деле происходит совсем иное: 10 марта конституционную поправку рассмотрела Государственная дума, 11 марта — Совет Федерации, 12 марта принятый закон будет отправлен в регионы, которые выразят свою позицию в течение еще одного дня.

Незаконным и неконституционным является и распоряжение Путина о подготовке плебисцита («всенародное голосование» по поправкам, по сути, превращается в плебисцит о фактически бессрочном правлении Путина). Ни 136-я статья Конституции РФ, ни закон 1998 года не предусматривают возможности проведения такого голосования.

Таким образом, как по содержанию, так и по форме весь процесс изменения Конституции России, осуществляемый Путиным с 15 января 2020 года, незаконен. Все происходящее — мина под наше будущее. Раньше или позже Конституция страны будет вполне обоснованно признана обществом или его частью незаконной, и это станет предметом острого гражданского конфликта.

В этой ситуации страна и народ оказались заложниками авантюры, организованной людьми, обличенными в силу обстоятельств огромной властью, но не осознающими адекватной этой власти ответственности. Эти люди руководствуются сиюминутными политическими мотивами, главный из которых — удержание власти и волюнтаристское приспособление государства к своим корпоративным целям и весьма сомнительным представлениями об исторической и философской сущности России, а также о ее месте и роли в мире. Характер и масштаб последствий своих действий эти горе-правители просто неспособны оценить.

С помощью неконституционных поправок Путин пытается решить свою главную проблему — сменяемость власти.

В выступлении в Госдуме по обнулению сроков он уделяет этой теме много внимания: утверждает, что сменяемость будет необходима, когда политическая, экономическая и социальная сферы обретут устойчивость, когда государство станет менее уязвимым извне. Но в действительности без сменяемости власти ничего из этого не будет достигнуто никогда. Без регулярной сменяемости власти нельзя преодолеть коррупцию, воровство, тотальное гниение системы управления. Без сменяемости власти невозможно участие общества в управлении страной, социальные лифты не работают, а разрыв между народом и властью на всех уровнях все больше превращается в пропасть. Наконец, без сменяемости власти страна так и останется крайне уязвимой для тех самых внешних воздействий, которых так боится Путин. Потому что в стагнирующей коррупционной системе невозможно построить сильную экономику, невозможно гарантировать безопасность гражданам.

Известное высказывание Эллы Памфиловой о «комплексном обеде» предельно цинично и крайне унизительно для граждан, а по существу, говорит о том, что речь идет вовсе не о поправках к действующему Основному закону, а о другой Конституции. При этом вся законная процедура ее создания, обсуждения и принятия сознательно отброшена, вместо этого наспех придуман абсолютно неправовой эрзац. В унизительное действо по его воплощению вовлекается Федеральное собрание, Верховный и Конституционный суды, региональные законодательные собрания, отрекающиеся от своей субъектности, и Центризбирком. Апофеозом антиконституционного процесса станет «всенародное голосование», которое повяжет всех общенациональной круговой порукой.

Следствием этой авантюры станет окончательная и полная делегитимация постсоветского российского государства, приближение к черте, за которой «несостоявшееся государство — failed state» и очередной распад страны. Слабое корпоративно-авторитарное государство, которое утвердит эрзац-конституция, с грядущими проблемами и вызовами заведомо не справится. Это станет причиной многих бед и, возможно, трагедии.

***

На сегодняшний день ситуация выглядит удручающе. Власти всеми силами продавливают незаконное изменение Конституции и дополняют свои поправки все более опасными и абсурдными положениями: о «государствообразующем народе» и утверждении равноправности этого народа с другими народами России; о «памяти предков, передавших нам идеалы и веру в Бога»; о РФ — правопреемнице СССР, стране агрессивного атеизма и безбожия; о праве и обязанности государства «защищать историческую правду». Такие вставки в Конституцию чрезвычайно туманны, противоречивы и в любой момент могут привести к серьезным конфликтам в обществе.

Недавно Путин заявил, что измененная Конституция — это «минимум, лет на 30 или 50». Этим президент хотел подчеркнуть фундаментальный, качественный характер происходящих изменений. В том, что создаваемая по его инициативе эклектическая, неправовая конструкция будет держаться сколько-нибудь долго, в том, что она вообще работоспособна, есть серьезные сомнения. Однако

в том, что происходящее сейчас будет иметь далеко идущие последствия для страны и каждого гражданина России, сомневаться не приходится.

Зачем Путину все это? Дело в том, что при бездействии и отсутствии инициатив с его стороны он уже сейчас потеряет контроль: нарастает неуверенность, нестабильность, активизируется борьба группировок. Если в этой ситуации Путин не будет ничего предпринимать — станет «хромой уткой». Его личный провал как государственного деятеля состоит в том, что выстроенная им система не позволяет дать какой-то институциональный ответ, сделать то, о чем Путин так много говорит — создать основу стабильности не то что на десятилетия, а хотя бы на ближайшие годы. Именно об этом свидетельствует разыгранное представление в Госдуме. И вместо изменения Конституции в соответствии с требованиями времени и для институционального укрепления государства получается инструментализация Основного закона, что подрывает легитимность государства. А о таких вопросах, как экономика и благосостояние людей, в заданных рамках вообще говорить не приходится. Места нет.

Результативное сопротивление этому возможно только через осознание активной частью общества необходимости заниматься политикой. С этой целью подготовлена альтернатива, отражающая растущий запрос на перемены. Это поправки Общественного конституционного совета, разработанные и предлагаемые в полном соответствии с действующим законодательством и открывающие дорогу к построению в РФ сильного современного демократического государства. Голосовать против поправок Путина или бойкотировать голосование мало. Надо поддерживать альтернативу. Цель — не борьба за «место под солнцем» в путинской мафиозно-корпоративной системе и не самосохранение в надежде ее физически «пересидеть», а недопущение институционального закрепления этой системы, сопровождаемого разрушением легитимности российского государства.

Если не реализовать эту инициативу, общество продолжат насильно и абсолютно противозаконно кормить «комплексными обедами» из несвежего винегрета, борща и компота в одном корытце.

Кстати, массовые мероприятия в Москве уже запрещены в связи с коронавирусом.

Григорий Явлинский

политик