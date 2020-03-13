Ксения Собчак, Агата Муцениеце и другие гости вечеринки Александра Рогова

13.03.2020, 16:31, Разное

Вчера в Москве состоялся запуск капсульной коллекции обуви, которую стилист и креативный директор бренда ROGOV Александр Рогов разработал совместно с брендом Pazolini. По этому случаю была устроена презентация в духе легендарных вечеринок клуба Studio54. Танцы в вихрях конфетти, море блесток, громкая зажигательная музыка и выступления дрэг-артистов – вечер запомнится гостям надолго. Разумеется, у всех присутствующих была возможность и первыми оценить обувь из коллекции Рогова. Она была представлена в необычной фотозоне в виде гардеробной.

В капсулу вошли яркие босоножки из атласа, сабо из замши насыщенных оттенков, а также базовые туфли на низком каблуке в черном и белом цветах. Нашлось место в коллекции и эпатажным высоким сапогам-трубам из атласа цвета фуксии.

Среди тех, кто вместе с Александром веселился до упаду, были Ксения Собчак, Евгения Линович, Ксения Сухинова, Юлианна Караулова, Катя Добрякова и многие другие.

Ксения Собчак Александр Рогов Агата Муцениеце Юлианна Караулова Агата Муцениеце, Александр Рогов, Анна Цуканова-Котт Анна Цуканова-Котт Катя Добрякова Евгения Линович Ксения Сухинова