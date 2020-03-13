 

Ксения Собчак, Агата Муцениеце и другие гости вечеринки Александра Рогова

13.03.2020, 16:31, Разное

Вчера в Москве состоялся запуск капсульной коллекции обуви, которую стилист и креативный директор бренда ROGOV Александр Рогов разработал совместно с брендом Pazolini. По этому случаю была устроена презентация в духе легендарных вечеринок клуба Studio54. Танцы в вихрях конфетти, море блесток, громкая зажигательная музыка и выступления дрэг-артистов – вечер запомнится гостям надолго. Разумеется, у всех присутствующих была возможность и первыми оценить обувь из коллекции Рогова. Она была представлена в необычной фотозоне в виде гардеробной.

В капсулу вошли яркие босоножки из атласа, сабо из замши насыщенных оттенков, а также базовые туфли на низком каблуке в черном и белом цветах. Нашлось место в коллекции и эпатажным высоким сапогам-трубам из атласа цвета фуксии.

Среди тех, кто вместе с Александром веселился до упаду, были Ксения Собчак, Евгения Линович, Ксения Сухинова, Юлианна Караулова, Катя Добрякова и многие другие.

Ксения СобчакАлександр РоговАгата МуцениецеЮлианна КарауловаАгата Муцениеце, Александр Рогов, Анна Цуканова-КоттАнна Цуканова-КоттКатя ДобряковаЕвгения ЛиновичКсения Сухинова



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / У здания ФСБ в Москве проходят пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети»

06.03 / Как Кремль использует российскую диаспору за рубежом

17.02 / Мнение: Месть ОПГ

26.02 / Веселые старты: Кейт Миддлтон приняла участие в тренировке в Олимпийском парке Лондона

14.01 / Татьяна Зайцева планирует снять телепередачу о погибшем сыне Алексее Черенкове

25.01 / Поклонникам удалось заснять Тимура Батрутдинова в компании неизвестных девушек

08.01 / Медики назвали 4 полезных для здоровья человека свойства груши

22.02 / Мнение: Со старыми хитами в политику

31.12 / “Полная фигня”: Виторган раскрыл сенсационную деталь расставания с Собчак

02.01 / Пессимистический прогноз для России на 2020 год: Падение рубля вследствие торговой войны США и Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика