Король Филипп и королева Летиция прошли проверку на коронавирус после встречи с зараженным министром

13.03.2020, 16:31, Разное

Ирен и ее возлюбленный, вице-президент по социальным правам Пабло Иглесиас, были помещены в карантин. А королю Испании Филиппу пришлось отменить назначенные ранее встречи и вместе с королевой Летицией и дочерьми пройти тест на наличие коронавируса.

Основываясь на недавней общественной деятельности Ее Величества Королевы и информации, переданной правительством, в качестве превентивной меры, указанной органами здравоохранения, Их Величества сделали сегодня утром соответствующий тест на обнаружение COVID. Результаты этих исследований будут доведены до сведения общественности,

– говорилось в заявлении, опубликованном в четверг королевским пресс-офисом.

Ирен Монтеро и королева Летиция

К счастью, результаты оказались отрицательными.

Король Испании Филипп VI и королева Летиция получили отрицательный результат теста на Covid-19. Супруги были протестированы после того, как Летиция встретилась с министром правительства Ирен Монтеро, у которой с тех пор был диагностирован коронавирус. Несколько других ведущих политиков также находятся в карантине в результате вспышки Covid-19. Королева Летиция будет продолжать периодически проходить температурные проверки,

– эта информация несколько минут назад появилась на официальной страничке пары в Instagram.

А вот супруге премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар повезло меньше – ее тест на вирус оказался положительным.

Она чувствует себя хорошо, принимает все рекомендованные меры предосторожности, и ее симптомы остаются легкими, – говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

У Джастина Трюдо не наблюдается симптомов заболевания, но он решил поддержать супругу и выдержать 14-дневный карантин, несмотря на плотный график встреч.

Джастин Трюдо с женой

Вчера также стало известно, что коронавирусом заразились Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон. 63-летний оскароносный лауреат в настоящее время находится в Квинсленде, Австралия, где снимает биографический фильм База Лурманна об Элвисе Пресли. В четверг он опубликовал селфи с женой и рассказал об их самочувствии.

Мы чувствовали себя немного уставшими, как при простуде, ощущали боли в теле. У Риты был небольшой озноб, который то исчезал, то появлялся. Была также небольшая температура. Как положено, мы оба прошли тесты на коронавирус и они оказались положительными. У медиков свой протокол, его нужно выполнять. Поэтому мы, Хэнксы, будем протестированы, обследованы и изолированы так долго, как того потребует общественная безопасность.

Том Хэнкс и Рита Уилсон