Съезд РСПП и Неделю российского бизнеса перенесли из-за коронавируса

13.03.2020, 16:30, Новости дня

Неделя российского бизнеса и Съезд РСПП будут перенесены в связи с распространением коронавируса, сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

«Предлагаю в связи с ситуацией с коронавирусом… вынести вопрос о переносе Недели российского бизнеса и Съезда РССП», – цитирует РИА «Новости» Шохина.

По его словам, события ориентировочно перенесен на октябрь 2020 года.

Также он отметил, что мероприятия Недели российского бизнеса будут разнесены по времени и площадкам, передает ТАСС.

В среду Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.

Ранее Минобороны РФ решило не проводить Московскую конференцию по международной безопасности в этом году в связи с ситуацией по коронавирусу.