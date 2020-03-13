 

МИД усомнился в стремлении Австралии найти истину в деле о крушении МН17

13.03.2020, 16:30, Новости дня

МИД РФ после заявлений официальных лиц Австралии о судебном разбирательстве по крушению рейса МН17 на востоке Украины усомнился в стремлении Канберры установить истину, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Обратили внимание на совместное заявление премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и министра иностранных дел этой страны Марис Пэйн от 7 марта этого в связи с началом судебного процесса в Нидерландах по делу МН17. В нем, в частности, делается попытка увязать консультации, проходящие между Австралией, Нидерландами и Россией, с утверждениями Гааги и Канберры об «ответственности РФ как государства за ее роль в крушении самолета, выполнявшего рейс МН17». Тем самым у аудитории может создаться впечатление, что именно эта тема и является предметом трехсторонних консультаций, что не соответствует действительности», – приводит ее слова ТАСС.

«Заявления официальных лиц Австралии вновь ставят под вопрос добросовестность подхода Канберры к проведению вышеупомянутых консультаций и ее приверженность установлению истины», – добавила Захарова.

Напомним, 9 марта в Нидерландах начался судебный процесс над лицами, подозреваемыми в причастности к крушению малайзийского Boeing в июле 2014 года.

Постпред РФ при ОБСЕ назвал суд по MH17 политизированным «судилищем».

Позже стало известно, что судебные слушания по делу о крушении малайзийского Boeing отложены до понедельника 23 марта.



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