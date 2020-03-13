В Челябинской области сообщили об уменьшении объема вредных выбросов

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13.03.2020, 16:30, Новости дня

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что предприятия региона, транспорт и другие источники загрязнения атмосферы в 2019 году снизили объемы выбросов на 3%.

Об этом губернатор сообщил в пятницу во время расширенного совещания, посвященного реализации национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе, передает ТАСС.

Челябинская область – крупный промышленный центр, где при неблагоприятных метеорологических условиях выбросы в атмосферу с предприятий региона зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (фенола, диоксида азота, формальдегида и др).

«В Челябинске и Магнитогорске, которые вошли в федеральный проект «Чистый воздух», мы реализуем комплексные планы по снижению выбросов в атмосферу, в которые включены локальные планы промпредприятий, мероприятия по модернизации транспорта, где также учитывается эффект по снижению выбросов от рекультивации свалок <…> По итогам прошлого года нам удалось снизить выбросы в обоих городах на 3%. Это соответствует той динамике, которая у нас заложена в нацпроект. Это только начало», – сказал губернатор.

По словам Текслера, к 2024 году планируется снизить выбросы предприятий в Магнитогорске более чем на 20%, в Челябинске – более чем на 38%. По итогам 2019 года Челябинская область достигла все целевые показатели по нацпроекту «Экология». Бюджет нацпроекта составил 1,26 млрд рублей, он исполнен на 99,5%.



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