Ученые рассказали о состоянии человека после остановки сердца

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13.03.2020, 16:30, Разное

Американские исследователи выяснили ощущения человека после остановки работы сердца. Короткий промежуток времени мозг все еще продолжает функционировать.
Специалисты New York University обратили внимание на изучение состояния клинической смерти, когда в течение 5-6 минут еще сохраняется возможность запуска сердца и восстановления кровоснабжения. По рассказам пациентов, переживших эту ситуацию, они описывают её как очень сильное эмоциональное переживание. Оно сопровождается обострением слуха, зрения и обоняния, а восприятие времени искажается.

Желание умереть испытывали те пациенты, которые ощущали сильную боль в момент остановки сердца. Пограничное состояние между жизнью и уходом из неё получило название первой фазы смерти. Ученые установили, что сознание человека продолжает фиксировать процесс гибели еще несколько минут даже после прекращения работы мозга, так как все еще получает информацию от нервов. Российский ученый Сергей Савельев утверждает, что даже после официальной констатации смерти торможение клеточных процессов в головном мозге может длиться несколько часов. Достаточно сложно считать этот момент жизнедеятельностью.

Смерть многие исследователи рассматривают, как хорошо разграниченный момент времени. Однако само понятие еще не так детально изучено с научной и медицинской точек зрения.



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