 

Киев собрался закрыть границу для всех иностранцев

13.03.2020, 16:30, Новости дня

Украина намерена закрыть границу для иностранцев на две недели, сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

«Через 48 часов наша страна закроет границы для иностранных граждан», –сообщил Данилов, передает РИА «Новости».

На Украине с 12 марта введен карантин во всех учебных заведениях и запрет на проведение массовых мероприятий.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.



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