Киев собрался закрыть границу для всех иностранцев
13.03.2020, 16:30, Новости дня
Украина намерена закрыть границу для иностранцев на две недели, сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
«Через 48 часов наша страна закроет границы для иностранных граждан», –сообщил Данилов, передает РИА «Новости».
На Украине с 12 марта введен карантин во всех учебных заведениях и запрет на проведение массовых мероприятий.
Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.
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