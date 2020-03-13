Ученые из России работают над изготовлением вакцины от рака

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13.03.2020, 16:30, Разное

Ученые из РФ приступили к разработке вакцины от рака. Основой для нее должны стать моноклональные антитела.
По данным издания Planet Today, препарат можно будет использовать не только в терапии, но и для профилактики онкологических заболеваний. Главной особенностью медицинского средства станет его безопасность для организма. Современные методики лечения рака оказывают негативное воздействие на здоровье, ввиду чего могут вызывать сопутствующие заболевания и снижать иммунитет.
«Моноклональные антитела работают исключительно с белками, являющимися причиной развития онкологических заболеваний. В основу новой методики лечения положен антиген NY-ESO-1. Его наличие в организме усиливает иммунный ответ, подавляя развитие вредоносных клеток. Методика должна стать полностью безвредной для человека», – пояснил заведующий исследованием Теймур Алиев.
Специалист отметил, что на основе технологии можно будет создать некую «прививку», которая сможет противодействовать развитию онкологических заболеваний. По словам ученого, в будущем ее стоит добавить даже в ОМС. В настоящее время методика лечения находится на стадии доработки.



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