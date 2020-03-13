 

Пригожин: Нам не будет стыдно за песню РФ на Евровидении

13.03.2020, 16:30, Новости дня

В презентованной для «Евровидения» песне группы Little Big видна гармония между музыкой, стилем и визуальным рядом, сообщил газете ВЗГЛЯД музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Вечером 12 марта в программе «Вечерний Ургант» петербургская группа Little Big презентовала песню «Uno», с которой и выступит на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме. Сама композиция на английском языке и исполнена в стиле диско 70-х, адаптированном под современные танцевальные ритмы.

«Шикарно. Прекрасно. Молодцы. Здесь видна та самая гармония между музыкой, стилем и визуальным рядом – все совпадает. Это тот самый случай, что я называю «идеальным» – как раз в рамках формата, и не только «Евровидения». В принципе очень достойно получилось», – говорит Пригожин.

Продюсер отмечает, что это пример того, когда абсолютно все совпало: начиная от стиля самой песни, и заканчивая непосредственно выбором российского представителя для данного конкурса. Он поделился, что с ним солидарны Филипп Киркоров, продюсер Яна Рудковская и его жена певица Валерия. «Мы как раз в единодушном порыве сказали, что это тот самый случай, когда есть шанс на победу», – рассказывает Пригожин.

При этом он опасается, что из-за коронавирусной инфекции мероприятие могут перенести или отменить. Коснется ли это «Евровидения-2020» он не знает, но отмечает, что в любом случае каждый должен себя предостеречь – соблюдать все меры безопасности, в том числе избегать массовых скоплений людей.

«Даже если, например, «Евровидение» переведут в какой-то онлайн-режим, шансы на победу у группы Little Big намного выше, чем у многих других. Я вообще всех нас с этим поздравляю. Хоть когда-нибудь нам не будет стыдно. Вот такой формат мне нравится», – подытожил Пригожин.

Из-за китайского коронавируса уже отменены многие крупные спортивные мероприятия, такие как чемпионат мира по фигурному катанию в Канаде, матчи футбольных Лиги чемпионов и Лиги Европы и многие другие массовые мероприятия. Также под вопросам остается проведение летних Олимпийских игр в Токио, открытие которых запланировано на 24 июля.

Ранее букмекеры включили Little Big в пятерку фаворитов будущего конкурса. «Евровидение-2020» должен пройти с 12 по 16 мая.



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