 

Пригожин: Нам не будет стыдно за песню РФ на Евровидении

13.03.2020, 16:30, Новости дня

В презентованной для «Евровидения» песне группы Little Big видна гармония между музыкой, стилем и визуальным рядом, сообщил газете ВЗГЛЯД музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Вечером 12 марта в программе «Вечерний Ургант» петербургская группа Little Big презентовала песню «Uno», с которой и выступит на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме. Сама композиция на английском языке и исполнена в стиле диско 70-х, адаптированном под современные танцевальные ритмы.

«Шикарно. Прекрасно. Молодцы. Здесь видна та самая гармония между музыкой, стилем и визуальным рядом – все совпадает. Это тот самый случай, что я называю «идеальным» – как раз в рамках формата, и не только «Евровидения». В принципе очень достойно получилось», – говорит Пригожин.

Продюсер отмечает, что это пример того, когда абсолютно все совпало: начиная от стиля самой песни, и заканчивая непосредственно выбором российского представителя для данного конкурса. Он поделился, что с ним солидарны Филипп Киркоров, продюсер Яна Рудковская и его жена певица Валерия. «Мы как раз в единодушном порыве сказали, что это тот самый случай, когда есть шанс на победу», – рассказывает Пригожин.

При этом он опасается, что из-за коронавирусной инфекции мероприятие могут перенести или отменить. Коснется ли это «Евровидения-2020» он не знает, но отмечает, что в любом случае каждый должен себя предостеречь – соблюдать все меры безопасности, в том числе избегать массовых скоплений людей.

«Даже если, например, «Евровидение» переведут в какой-то онлайн-режим, шансы на победу у группы Little Big намного выше, чем у многих других. Я вообще всех нас с этим поздравляю. Хоть когда-нибудь нам не будет стыдно. Вот такой формат мне нравится», – подытожил Пригожин.

Из-за китайского коронавируса уже отменены многие крупные спортивные мероприятия, такие как чемпионат мира по фигурному катанию в Канаде, матчи футбольных Лиги чемпионов и Лиги Европы и многие другие массовые мероприятия. Также под вопросам остается проведение летних Олимпийских игр в Токио, открытие которых запланировано на 24 июля.

Ранее букмекеры включили Little Big в пятерку фаворитов будущего конкурса. «Евровидение-2020» должен пройти с 12 по 16 мая.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / Cumhuriyet – в энергетической войне США с Россией Турция должна «получить своё»

06.02 / Коронавирус 2019-nCoV. В Китае зарегистрирован первый случай заражения новорожденного

24.02 / Коронавирус впервые выявлен в еще пяти странах

12.01 / Экс-глава Nissan признал незаконным свой побег из Японии

25.02 / Германию напугала вспышка коронавируса в Италии

06.03 / Московская биржа открылась снижением

23.02 / Oppo снизила цены на смартфоны A5 2020 и A9 2020

19.02 / Чиновник Минкульта признал вину в многомиллионных хищениях

24.01 / Бородянский: Законопроект о дезинформации не предусматривает наказания в виде тюремного заключения

10.01 / Названа основная версия крушения самолета в Казахстане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика