Зарядка на основе нитрида галлия с тремя USB на 65 Вт поступила в продажу

13.03.2020, 16:30, Разное

В продаже появилось уникальное зарядное устройство на основе нитрида галлия с мощностью в 65 ватт. Прибор также имеет 3 порта USB для одновременного подключения нескольких смартфонов или других портативных гаджетов.

Стоимость утройства составляет 24 доллара. Западные эксперты отмечают, что даже зарядка от Nubia Red Magic 5G на 55 ватт уступает по производительности Deuterium Front. Благодаря технологии распределения энергии при помощи нитрида натрия в основе устройство может полностью восстановить заряд всего за 30 минут у аккумулятора объемом до 4,5 тысячи миллиампер часов.

Представители компании Nubia сообщили, что в следующих поколениях смартфонов будет использоваться уже новое зарядное устройство. Сейчас же пользователи получают адаптер с разъемом USB-A и двумя портами USB-C. Зарядное устройство Deuterium Front можно приобрести отдельно.

Производитель акцентирует особое внимание на универсальности зарядного устройства. Благодаря комплекту переходников, который продается вместе с адаптером, к нему можно подключать даже самые старые смартфоны или планшеты. Также устройство имеет складную вилку и помещается в специальный чехол.