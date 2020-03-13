Полуфиналы конкурса «Учитель будущего» стартовали в Грозном и Ростове-на-Дону

13.03.2020, 16:28, Новости дня

Полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – среди участников из Южного федерального округа стартовал 13 марта в Донском государственном техническом университете

Мероприятие будет идти в течение трех дней. Конкурс реализуется при поддержке Минпросвещения России, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В торжественной церемонии открытия полуфинала приняли участие ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи, заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Лариса Тутова, советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области – начальник управления непрерывного образования Андрей Фатеев, главный советник аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Вячеслав Букреев, а также руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

К полуфиналистам конкурса обратилась заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Лариса Тутова: «Я приветствую всех от имени моих коллег, депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. Мы – депутаты поддерживаем все конкурсы, которые проводятся в нашем профессиональном сообществе, а этот конкурс особенный. Он действительно удивительный, он новый по форме, новый по своим смыслам, по тем предложениям, которые в конкурсных испытаниях я увидела. То, что вы вступили в конкурс, вы уже победители, проигравших здесь не бывает, потому что вы действительно приобрели и еще приобретете очень многое. Вернувшись в свои коллективы, вы уже будете другими, и коллектив будет другим, потому что вы не дадите своим коллегам работать по-прежнему. А сегодня я вам желаю легких решений, гармонии в душе, удачи вашим командам, чтобы вы проявили свои лучшие качества, кооперировались и принимали эффективные совместные решения, а все проблемы переводили в формат задач».

На церемонии открытия советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев сказал: «Очень рад вас приветствовать на Донской земле! От имени правительства Ростовской области хочу поблагодарить вас за энергию, вовлеченность, ваше желание и труд. Ростовская область всегда ставит в качестве одного из своих приоритетов развития – сферу образования. И наши вузы, и наши школы стараются быть первыми во многом. Образование – это то, что дает нам будущее, и не случайно конкурс называется «Учитель будущего». Вы формируете то будущее поколение, которое будет создавать историю нашей страны. Спасибо большое президентской платформе «Россия – страна возможностей» за то большое событие, которое проходит сегодня в Ростове-на-Дону, всей команде организаторов, всем гостям, а участникам желаю победы, удачи и заряда энергии на успех. Даже если у вас сегодня что-то не получится, как вы хотите, ни в коем случае не останавливайтесь, а идите только вперед. Вы уже сделали большой шаг и обязательно достигнете значимого результата».

«Это один из самых важных конкурсов для работников образования, – уверен ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи, – Здесь учителя не только показывают свое мастерство, но и учатся применять на практике новые подходы в образовании. Этот конкурс позволяет педагогам получить колоссальный профессиональный опыт».

На полуфинале в Ростове-на-Дону собрались 52 команды педагогов из шести регионов Южного федерального округа: 19 команд от Краснодарского края, 16 команд от Волгоградской области, девять команд от Ростовской области, четыре команды от Астраханской области, три команды из республики Крым и одна команда из Севастополя. Также в конкурсе принимают участие две студенческие команды Южного федерального университета. 37% команд учителей работают в сельских школах Южного федерального округа.

«От Южного федерального округа на конкурс поступило более 2 700 заявок от учителей школ. Лидером по числу регистраций в округе стал Краснодарский край– 971 участник, – отметил руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков – В прошлые выходные полуфинал конкурса прошел среди регионов Уральского федерального округа в Екатеринбурге. До этого прошли полуфиналы в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Томске, а сегодня параллельно с полуфиналом в Ростове-на-Дону проходит полуфинал еще и в Грозном. Каждый полуфинал собирает самых активных и талантливых педагогов своего федерального округа, чтобы они вместе сформировали сообщество учителей будущего. Желаю всем полуфиналистам не только показать высокие результаты в конкурсных испытаниях, но и получить новый опыт и дружеские знакомства с другими конкурсантами».

В своей приветственной речи участников конкурса поддержал заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области – начальник управления непрерывного образования Андрей Фатеев: «Очень рад, что именно на донской земле собрались лучшие учителя Южного федерального округа. Поистине, то что вы будете демонстрировать в предстоящие три дня, это, конечно, творчество вашего коллектива. Я уверен, что вы найдете здесь друзей, которые будут с вами близки по профессиональному духу, по тому полю деятельности, которым вы занимаетесь. Надеюсь, вы щедро поделитесь секретами, которыми каждый из вас владеет, потому что служите вы все одному делу».

«Очень приятно видеть и наблюдать такой отклик на конкурс. Конкурс действительно молодой, но среди вас я вижу довольно подготовленных профессионалов с четким пониманием своего дела, профессионального долга, служения тому, чему вы посвящаете все свое свободное и несвободное время. Принимая такие конкурсы, мы наблюдаем, что действительно настоящее поколение новых лиц входит не только в политику, но и в различные сферы общественной жизни. Учителя, как никто другой, посвящают свою жизнь новому поколению и работают на своей родной земле. Я хотел бы отметить эту особенность и сказать вам огромное спасибое», – обратился к учителям главный советник аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Вячеслав Букреев.

Среди педагогов в полуфинале Южного федерального округа 18 мужчин, 44 конкурсанта – это учителя до 35 лет. Самой юной участнице 21 год – это учитель начальных классов Анастасия Соколова из Частного общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа «Развитие» (Краснодарский край, Армавир), а самая опытная полуфиналистка – 62-летняя Таисия Ивановна Кирилихина, которая тоже работает учителем начальных классов в школе № 101 Краснодара.

В Северо-Кавказском федеральном округе в Грозном также стартовал полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего». Он продлится три дня.

В торжественной церемонии открытия полуфинала приняли участие: министр образования и науки Чеченской республики Идрис Байсултанов, депутат парламента Чеченской республики Аднан Нагаев, помощник губернатора Ставропольского края по вопросам образования Елена Букша, представитель организационного комитета профессионального конкурса «Учитель будущего» Алихан Динаев и руководитель профессионального конкурса «Учитель будущего» АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Богданцев.

На полуфинале Северо-Кавказского федерального округа собрались 52 команды педагогов из шести регионов округа: 19 команд из Ставропольского края, по 12 команд из Республики Северная Осетия – Алания и Чеченской Республики, пять команд из Республики Дагестан, три команды из Кабардино-Балкарской Республики и одна команда из Карачаево-Черкесской Республики.

С приветственным словом к участникам конкурса обратился министр образования и науки Чеченской Республики Идрис Байсултанов: «Добрый день, уважаемые коллеги, гости и участники конкурса. Я рад приветствовать вас на полуфинале «Учитель будущего». Из всех команд, участвующих в полуфинале – 12 команд из Чеченской республики. Для нас это большая гордость и значимый вклад в развитие системы образования. Искренне желаю всем участникам со всего Северо-Кавказского федерального округа удачи и успехов».

«Для меня большая честь передать от имени главы Чеченской республики, Героя РФ Рамзана Ахматовича Кадырова огромные слова приветствия и благодарности, пожелания успехов на благо нашей общей многонациональной родины – Российской Федерации, будущее которой зависит от образованной молодежи, грамотных учителей. И сегодня вы выполняете эту высокую миссию. Желаем вам успехов и хороших учеников, которыми вы будете гордиться. Слова Ахмата-Хаджи Кадырова, ставшие для нас лозунгом «Учитель создает нацию» актуальны, и мы должны соответствовать этому высокому званию, создавать нацию должны достойные учителя и мы в вас не сомневаемся. Пусть победит умнейший», – подчеркнул депутат парламента Чеченской республики Аднан Нагаев.

Руководитель профессионального конкурса «Учитель будущего» АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Богданцев напомнил, что в Северо-Кавказском федеральном округе на конкурс поступило более 3 500 заявок. «Участниками проекта стали не только учителя крупных образовательных центров, лицеев и гимназий, но и педагоги сельских школ. Конкурс открывает новые имена – более 50% полуфиналистов ранее не принимали участия в очных этапах профессиональных конкурсов. «Учитель будущего» предоставил возможность проявить себя педагогам из всех регионов России, став поистине народным», – отметил Андрей Богданцев.

Помощник губернатора Ставропольского края по вопросам образования Елена Букша поприветствовала участников полуфинала от имени губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и пожелала победы в конкурсных соревнованиях.

Среди педагогов в полуфинале Северо-Кавказского федерального округа 11 мужчин. 50 конкурсантов – это учителя до 35 лет. Самой юной участнице 22 года – это учитель географии Динара Хамавова из МБОУ «Лицей №8» Махачкалы (Республика Дагестан), а самый опытный полуфиналист – 62-летняя Зезарахова Гошефиж Измаиловна, которая работает учителем немецкого языка в ГБОУ Гимназия №14 г. Грозный (Чеченская Республика).

«Учитель будущего» – это очень интересный и новый конкурс, мы все с вами спорим, думаем, обсуждаем, каким он должен быть. Многие говорят, что возможно скоро нас заменят компьютеры, компьютер нас умнее, трудоспособнее, но самое главное, что компьютер, интернет и телефон никогда не заменят – это роскошь и радость человеческого общения. И именно это, то, что мы в первую очередь должны давать нашим детям. Желаю всем вам, чтобы сколько бы лет вы ни работали в педагогической профессии, вы всегда оставались такими же яркими, радостными и молодыми», – обратился к участникам представитель организационного комитета профессионального конкурса «Учитель будущего» абсолютный победитель всероссийского конкурса «Учитель года 2018» Алихан Динаев.

Северо-Кавказский полуфинал конкурса «Учитель будущего» проходит на гостеприимной площадке ГБОУ «Лингвистическая школа имени Дешериева». «Мы счастливы, что этот значимый в педагогическом сообществе конкурс проходит именно в стенах нашей школы. Особую благодарность хочу выразить организаторам этого конкурса – президентской платформе «Россия – страна возможностей», спасибо, что выбрали нас площадкой. Уважаемые коллеги, спасибо, что вы участвуете в этом конкурсе, это говорит о том, что вы развиваетесь, хотите сделать этот мир лучше и, я надеюсь, у нас у всех вместе, это обязательно получится», – подчеркнула директор школы Аза Умарова.

Первый всероссийский конкурс учительских команд «Учитель будущего» был запущен 19 ноября 2019 года президентской платформой «Россия – страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения России. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель – поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

17 февраля 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании и утверждении состава организационного комитета профессионального конкурса «Учитель будущего». Председателем оргкомитета является заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могли как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал, который пройдет в апреле 2020 года в Москве.