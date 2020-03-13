От коронавируса умер первый человек на Украине

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13.03.2020, 16:28, Новости дня

На Украине зарегистрирована первая смерть из-за коронавируса, сообщил минздрав страны.

От вируса умерла 71-летняя женщина в Житомирской области, уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что страна закроет границы для всех иностранцев.

На Украине с 12 марта введен карантин во всех учебных заведениях и запрет на проведение массовых мероприятий.



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