От коронавируса умер первый человек на Украине

13.03.2020, 16:28, Новости дня

На Украине зарегистрирована первая смерть из-за коронавируса, сообщил минздрав страны.

От вируса умерла 71-летняя женщина в Житомирской области, уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что страна закроет границы для всех иностранцев.

На Украине с 12 марта введен карантин во всех учебных заведениях и запрет на проведение массовых мероприятий.