 

Силуанов исключил возможность рецессии в экономике России

13.03.2020, 16:28, Новости дня

Министр финансов Антон Силуанов отрицает возможность рецессии в российской экономике в 2020 году.

«Нет, у нас другие оценки», – сказал Силуанов. Так он ответил на вопрос, согласен ли он с соответствующим мнением, передает РИА «Новости». 

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФ обладает достаточным запасом прочности, чтобы нивелировать негативное влияние коронавируса на экономику.

Также накануне Песков заявлял, что в будущем возможно наступление глобальной экономической рецессии, и влияние коронавируса является одним серьезных факторов. 

В свою очередь глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что мировая экономика находится на пороге нового кризиса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / Сирийская армия окружила форпост террористов в Идлибе

03.01 / Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Ирак

14.01 / Певица Валерия ответила на требование уехать из России

10.01 / Роухани обвинил США в «массе ошибок»

28.01 / “Оскар 2020”. Кто претендует на премию в категории “Лучший режиссер”. Полный список

03.02 / “Спасибо, что ты есть”, “Любовь моя!”. Осадчая и Горбунов публично обменялись любовными посланиями

14.02 / Президент ФРГ высказался по отношениям с Россией и США

13.03 / Все регионы России приняли поправки к Конституции. За рекордные два дня

10.02 / В Nissan не исключили остановку российского завода из-за коронавируса

31.01 / Ливия стала местом притяжения для иностранных боевиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика