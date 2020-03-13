 

Украина захотела вернуть всех удерживаемых в ЛНР и ДНР граждан

13.03.2020, 16:28, Новости дня

Украина в ближайшие несколько месяцев вернет всех удерживаемых в ЛНР и ДНР граждан, сообщил глава офиса президента Андрей Ермак.

«На протяжении ближайших месяцев мы вернем всех граждан с территорий ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей)», – сообщил Ермак, передает ТАСС.

Он добавил, что ряд вопросов необходимо согласовывать с представителями республик Донбасса, как того требуют минские соглашения.

Вместе с тем Ермак заявил, что Киев не планирует вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР.

«Никаких шагов, которые создавали бы правовое поле для представителей ОРДЛО», – сообщил Ермак, и подчеркнул, что Киев не собирается «вести прямые переговоры с представителями республик Донбасса»

Он добавил, что решение о создании консультативного совета с участием республик Донбасса примут в Минске на следующей неделе.

Также на следующей неделе пройдет телефонный разговор советников лидеров стран нормандского формата, заявили в Киеве, информирует РИА «Новости».

В начале марта Киев захотел провести обмен «всех на всех» в марте.

В феврале Киев передал в контактную группу по Донбассу новый список лиц на освобождение. При этом в ЛНР заявляли, что количество граждан Украины, удерживаемых на территории Донбасса, не соответствует озвученному Владимиром Зеленским числу.



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