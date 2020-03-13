Скандалы: Особый статус Натальи Сениной

13.03.2020, 16:17, Разное

СМИ: сестра Мишустина ездит на машине со спецномерами, принадлежавшими спецслужбам

«Открытые медиа» нашли связь между премьер-министром Михаилом Мишустиным и руководством Федеральной службы безопасности. Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной. Наталия Стенина — одна из основных собственников дорогостоящей недвижимости среди близких родственников Мишустина. Ей принадлежит значительная часть владений семьи чиновника на Николиной Горе, а также квартира в Хамовниках и дом в Истринском районе Московской области. По подсчётам Фонда борьбы с коррупцией, общая стоимость активов семьи премьер-министра составляет 3 млрд рублей. Мужем Стениной является бизнесмен Александр Удодов, также недавно ставший фигурантом нескольких журналистских расследований, в том числе в связи с покупкой элитной недвижимости в Нью-Йорке и Праге.

Машины Стениной впервые упоминаются в расследовании ФБК. Из снимков автомобиля и данных ГИБДД, опубликованных ФБК, следует, что с 2017 года она пользуется знаком серии АМР77. По информации общества «Синие ведёрки», эта серия закреплена за правоохранительными органами и спецслужбами, например, за ФСБ и МВД. Однако Наталия Стенина не имела отношения к силовым структурам, официально купить «красивые»номера можно будет только с 2021 года. Неофициальные сервисы сейчас предлагают приобрести знак такой серии за 1−2 млн рублей.

До Стениной на двух машинах с этим же номером ездил генерал-полковник Алексей Седов, которого называют одним из наиболее влиятельных руководителей ФСБ. Службу он начинал в оперативно-техническом управлении КГБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а в 1992 году перешёл в налоговую полицию. С 1998 года он возглавлял подразделение Федеральной службы налоговой полиции по Санкт-Петербургу, а с 2000 года по 2003 — по Москве. Тогда же, с 1998 по 2004 годы, Михаил Мишустин занимал пост замруководителя Государственной налоговой службы, а затем — замминистра по налогам и сборам. Именно в то время он и познакомился с Седовым.

С 2006 года Седов возглавляет Вторую службу ФСБ по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Служба ведёт дела по «террористическим» и «экстремистским» статьям, а также ​занимается межнациональными и межрелигиозными конфликтами, экстремизмом, и в том числе «ограждением творческой интеллигенции от нашего противника». Сотрудники Второй службы ФСБ задерживали одного из исполнителей убийства Бориса Немцова Беслана Шаванова, разрабатывали членов Боевой организации русских националистов и следили за лидерами ультраправых движений. Кроме того, Вторая служба помогала расследовать «Болотное дело»о столкновениях 6 мая 2012 года, дело режиссера Кирилла Серебренникова и дело о митингах в Москве летом 2019 года. С 2004 года Седов перемещался на автомобилях Mercedes-Benz S 500 и Toyota Land Cruiser 200 с номерным знаком, позднее перешедшим к Стениной.

Михаил Мишустин еще до перехода в правительство был известен своими связями с высокопоставленными политиками из ближнего круга президента, в том числе и с сотрудниками правоохранительных органов и спецслужб. Так, вернуться на госслужбу в 2010 году Мишустину помог Сергей Нарышкин. Нынешний глава Службы внешней разведки, в то время руководивший администрацией президента, добился, чтобы в 2009 году Мишустина включили в кадровый резерв. Кроме того, Мишустин установил прочные связи со Следственным комитетом и с ФСБ, и передача номеров от Седова к Стениной является еще одним подтверждением этого. «Открытые медиа»направили запросы в ФСБ и в правительство, однако ответа пока что не получили.