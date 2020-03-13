 

«Можно только представить, что она пережила»: Елена Князева о семье Джигана и Самойловой

13.03.2020, 16:07, Разное

Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Елена Князева в одном из недавних интервью высказалась о скандальной ситуации в семье Джигана и Оксаны Самойловой. Певица поддержала супругу рэпера, говоря: «Можно только представить, что она пережила».
Чуть меньше месяца назад в семье Оксаны Самойловой и Джигана родился четвёртый ребёнок, а буквально через считанные дни после выписки жены из клиники рэпер начал выходить в соцсети в прямые эфиры, поразив подписчиков неадекватным поведением в явно нетрезвом состоянии. Певица Елена Князева говорит, что в этой ситуации полностью поддерживает Самойлову, переживающую тяжелейший стресс, причём вскоре после родов. Она желает семье быстрее выйти «из кризиса», заметив, что супруге и детям рэпера сейчас очень сложно и можно только представить, каким потрясением стало поведение любимого мужа и отца для близких.


По некоторым данным, Джиган находится в рехабе, где проходит лечение от пагубных пристрастий. Также существует предположение, что причиной разлада в семье рэпера и Самойловой может быть супружеская измена, но пара данные «теории» пока никак не комментирует.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / Мнение: Нужно ли ограничивать в России максимальный размер капитала

16.02 / Наука: Безбилетные пассажиры. Что представляет собой микробиом МКС

24.01 / Наука: Печень недельной свежести

13.02 / Медики назвали первый признак рака печени

21.01 / Анастасия Волочкова случайно опубликовала «пьяное» видео со дня рождения

15.02 / Скандалы: «Я пытался не втягивать коллегию в эти детали»

30.12 / Лера Кудрявцева показала грудь после удаления протекших имплантов

06.03 / В Польше найден нацистский фотоальбом из человеческой кожи

09.03 / Зара в желтом платье напомнила поклонникам Золушку

09.01 / Стало известно о ликвидации мужа больной раком Заворотнюк 8 января

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика