«Можно только представить, что она пережила»: Елена Князева о семье Джигана и Самойловой

13.03.2020, 16:07, Разное

Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Елена Князева в одном из недавних интервью высказалась о скандальной ситуации в семье Джигана и Оксаны Самойловой. Певица поддержала супругу рэпера, говоря: «Можно только представить, что она пережила».

Чуть меньше месяца назад в семье Оксаны Самойловой и Джигана родился четвёртый ребёнок, а буквально через считанные дни после выписки жены из клиники рэпер начал выходить в соцсети в прямые эфиры, поразив подписчиков неадекватным поведением в явно нетрезвом состоянии. Певица Елена Князева говорит, что в этой ситуации полностью поддерживает Самойлову, переживающую тяжелейший стресс, причём вскоре после родов. Она желает семье быстрее выйти «из кризиса», заметив, что супруге и детям рэпера сейчас очень сложно и можно только представить, каким потрясением стало поведение любимого мужа и отца для близких.



По некоторым данным, Джиган находится в рехабе, где проходит лечение от пагубных пристрастий. Также существует предположение, что причиной разлада в семье рэпера и Самойловой может быть супружеская измена, но пара данные «теории» пока никак не комментирует.