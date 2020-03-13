Оперативный штаб скорректировал данные по коронавирусу в России

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13.03.2020, 16:06, Новости дня

В РФ за сутки выявлено ещё 11 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, общее количество инфицированных достигло 45.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в оперативном штабе по борьбе с данной инфекцией.

Отмечается, что 5 случаев в Москве, 1 в Подмосковье, 3 в Санкт-Петербурге, 1 в Ленинградской области и 1 в Пермском крае. Все заболевшие являются гражданами РФ.

Сообщается, что пациенты в последние 14 дней вернулись из стран, в которых сложилась неблагополучная ситуация с лечением короновируса – Италия, Франция и Австрия.

Все зараженные помещены в инфекционные боксы. Определен круг тех, с кем они контактировали, проводится их медицинское обследование.



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